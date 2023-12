Busca por manutenção de ar-condicionado cresce em Belém; saiba quando é preciso fazer o serviço

Com as altas temperaturas registradas no segundo semestre deste ano e o consequente aumento no uso do ar-condicionado, manter a manutenção dos aparelhos em dia é essencial para garantir a economia do consumidor, além de proporcionar benefícios para a saúde e conforto. Para isso, especialistas apontam que manter uma periodicidade na atividade é essencial, o que previne falhas e garante durabilidade. Em Belém, dependendo da capacidade e do tipo dos equipamentos, o serviço de limpeza completa pode chegar, em média, a R$ 200.

Um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava) mostrou que entre agosto e novembro de 2023, período em que algumas regiões do país chegaram a registrar sensação térmica de 60º, o acúmulo de venda dos ar-condicionados teve um crescimento de 44% no Brasil. Os números acompanham a busca por manutenção referentes aos produtos. Uma empresa especializada na área, localizada em Belém, teve um acréscimo de cerca de 70% na procura por serviços voltados para revisão, troca de peças e limpeza.

Uma empresa especializada na área, localizada em Belém, teve um acréscimo de cerca de 70% na procura por serviços voltados para revisão, troca de peças e limpeza (Cristino Martins / O Liberal)

Márcio Baleixo, dono desse empreendimento e responsável técnico, afirma que o segundo semestre foi, de fato, quando recebeu mais clientes. Entretanto, a demanda não ficou apenas na manutenção. “Quando há mudança climática, eles sentem que o aparelho não está refrigerando como deveria e, então, a procura acontece, tanto para a manutenção, quanto para a instalação. Tem gente que não sentia, mas sentiu necessidade de ter”, diz. “Quando começou o período de calor, tivemos um aumento de 60 a 70% nos serviço. Hoje, o ar-condicionado não é mais um luxo, é uma necessidade”, completa.

Quais os sinais para saber a hora de limpar?

O período certo para realizar a revisão completa do aparelho depende de como ele é usado. Márcio explica que o primeiro sinal que o consumidor deve estar atento é para o acúmulo de poeira e lodo nos filtros e turbinas. “Quando a pessoa começa a espirrar e ter coriza, é sinal de que precisa fazer manutenção. Mas, além disso, tem o período que varia conforme o uso. O ideal é de seis em seis meses. Se o aparelho está em um local com muito fluxo de carro, a manutenção precisa ser feita em menos tempo. Uma loja, o ideal é a cada quatro meses e, se o ar-condicionado for usado apenas a noite, é de oito a nove meses para a limpeza”.

O preço cobrado para a realização do serviço depende da capacidade dos equipamentos. A manutenção de um ar-condicionado split de 12 mil BTUS (unidade de medida usada para medir a potência dos produtos), por exemplo, é R$ 200. Já os aparelhos de janela tem custo de limpeza avaliado em R$ 120. “O equipamento sujo perde vazão de ar e alcance, porque está obstruído pela sujeira. Ele passa mais tempo ligado para refrigerar, o que aumenta o consumo de energia também. Com a limpeza, o compressor trabalha em intervalo, tendo menos consumo. Outro ponto é a saúde, você respira um ar mais puro”, acrescenta Márcio.

Manutenção precisa ser feita com ajuda profissional

Levando em consideração que algumas partes dos aparelhos podem ser danificadas se a limpeza não for realizada da forma adequada, Márcio ressalta que os cuidados e ferramentas, necessários para o serviço, deve ser feito por um profissional. “No de janela é mais prático. Mas tem que ter cuidado com os eletrônicos. As placas eletrônicas não podem molhar, nem o motor ventilador, se não, danifica. Precisa ficar coberto. No caso do split, em especial, tem ligação eletrônica, placas eletrônicas. Então, são coisas que não podem pegar água. Danifica o equipamento e, ao invés de economizar, o consumidor tem prejuízo”.

Como melhorar o desempenho do ar-condicionado (fonte: Abrava):

Manter a temperatura em 22 e 25 ºC (indicada pela OMS – Organização Mundial da Saúde), evitando temperaturas muito abaixo ou mesmo muito acima, como forma de ampliar a vantagem do ar-condicionado como fator de aumento da produtividade e bem-estar no local climatizado.

Limpeza dos componentes: Filtros de ar, trocadores de calor, ventiladores, gabinetes e acessórios. A manutenção assegura uma operação do sistema livre de problemas. Técnicos treinados e capacitados estão aptos a manter os sistemas de climatização em condições ideais de funcionamento, proporcionando um ambiente equilibrado quanto a temperatura, umidade, pureza e velocidade do ar.

A Portaria 3.523/98 e a RE-09 da ANVISA determinam a existência de periodicidades mínimas a serem observadas para alguns componentes do sistema, que são classificados como pontos disseminadores de poluentes. A saber: bandeja de condensado, filtros de ar, serpentinas, ventiladores, salas de máquinas, umidificadores e tomada de ar externo (TAE).

Para filtros de ar, caso sejam descartáveis, o período máximo de uso independentemente da saturação é de 90 dias.

Equipamentos operando com eficiência e equilíbrio no consumo de energia, garantem a longevidade dos equipamentos, qualidade do ar de interiores adequada, e também a economia de até 50% de energia se comparado com sistemas sem a devida atenção de manutenção preventiva.