Brasileiros preferem cursos online de curta duração para qualificação profissional

Brasileiros preferem cursos online de curta duração para se qualificarem para o mercado de trabalho, aponta pesquisa Skills Outlook Employee View, realizada pela Pearson em parceria com o Google e divulgada nesta segunda-feira (24). Segundo o estudo, mais de 80% dos entrevistados preferem cursos virtuais. A pesquisa ouviu 4 mil trabalhadores do Brasil, da Índia, do Reino Unido e dos Estados Unidos, entre agosto e setembro do ano passado, sendo mil de cada país, e foi divulgada globalmente no último dia 20.

Ainda de acordo com a pesquisa, embora a educação formal ainda seja valorizada pelos trabalhadores no Brasil, mais de 40% acreditam que é possível construir uma carreira de sucesso sem um curso universitário. Por outro lado, 34% preferem uma formação formal em uma universidade ou treinamento longo para aprender novas habilidades para suas carreiras, enquanto 22% optam por se capacitar por meio de sites e aplicativos online.

Brasileiros têm uma urgência maior

O diretor de Produto da Pearson, Eduardo Leite, destaca que os brasileiros têm uma urgência maior em se qualificarem constantemente. Ele ressalta que o Brasil está se tornando mais parecido com outros países em relação à aceitação de formatos de aprendizagem online remoto ou híbrido. Segundo ele, a pesquisa mostrou que o Brasil é um país onde se vê crescimento maior de pessoas que entendem que conseguem ter uma boa carreira sem educação formal. “Essa é uma mudança bastante grande que se vê nos últimos anos”, salientou Leite.

A pesquisa ainda aponta que o trabalhador brasileiro continua muito focado em soft skills, como trabalho em equipe, liderança, habilidades linguísticas, tomada de decisão, comunicação e agilidade. No entanto, sugere que, no período de cinco a dez anos, as hard skills focadas em tecnologia serão consideradas as mais necessárias.

Brasileiros têm interesse em aprender idiomas

Outro destaque percebido no Brasil é que os trabalhadores procuram flexibilidade, por questões de mobilidade, e optam por formas de aprender que ofereçam flexibilidade, para poder estudar no seu próprio ritmo ou em momentos diversos. Essa é uma tendência em expansão no Brasil.

A pesquisa também revela que o Brasil é um país onde há grande interesse e necessidade em desenvolver um novo idioma, principalmente inglês. Os brasileiros entendem que isso vai ampliar as possibilidades de empregabilidade, especialmente em carreiras de tecnologia em que as pessoas estão conseguindo empregos fora, ou em multinacionais, inclusive com remuneração em moeda estrangeira. Essa é uma diferença quando se compara com países que têm o inglês como língua nativa.

Os cursos rápidos e treinamentos intensivos online aparecem, ao lado do diploma universitário, entre as melhores formas para se avançar na carreira, apontaram os brasileiros entrevistados. O diretor de Produto da Pearson acredita que a aceitação dos formatos de aprendizagem online remoto ou híbrido deve continuar crescendo no Brasil, mesmo após a pandemia da covid-19.