Brasil tem mais influenciadores do que dentistas e engenheiros civis

Uma recente pesquisa feita pela empresa de informação, dados e mediação germânico-americana Nielsen Media Research apontou que o Brasil possui cerca de 500 mil influenciadores digitais. Isso representa um mercado com muitos mais influenciadores do que outras profissões, como a de dentista, com 374 mil formados no país, e engenheiros civis, com 455 mil. Com informações do jornal Folha de S. Paulo.

Esse mercado digital empata com o número de médicos, que chega a 502 mil. Quando comparado com o número de arquitetos, esse quantitativo dobra, já que o Brasil possui 212 mil profissionais.

O que define uma pessoa como influenciadora digital?

São consideradas influenciadoras digitais as pessoas que têm ao menos 10 mil seguidores e fazem algum tipo de publicidade em redes sociais como Instagram, YouTube e TikTok. O valor dessas campanhas podem variar entre R$1 mil e R$600 mil, dependendo do número de seguidores.

Uma pesquisa do Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP) informou que as redes sociais receberam R$ 1,43 bilhão de investimento publicitário em 2021. Esse valor é maior do que o investimento em rádio, jornal, revista e cinema somados no ano passado.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)