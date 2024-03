Brasil sobe três posições e é 9ª maior economia do mundo, à frente do Canadá

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil subiu três posições em 2023, na comparação com o ranking de 2022, e encerrou o ano passado como a 9ª maior economia do mundo, de acordo com a agência de risco Austin Rating.

O crescimento registrado foi de 2,9% em 2023, movimentando R$ 10,9 trilhões na economia brasileira, ou US$ 2,2 trilhões na cotação atual, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira (1º).

O Brasil ficou à frente de países como Canadá (US$ 2,1 trilhões) e Rússia (US$ 1,9 trilhão). Os dados compilados pelo economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, consideram estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI).

A alta do PIB brasileiro foi puxada pela atividade agropecuária, que registrou um crescimento de 5,1% de 2022 para 2023. O aumento é recorde para o setor. No mesmo período, o setor de serviços registrou alta de 2,4% e a indústria avançou 1,6%.