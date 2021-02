Bolsas de NY fecham semana em alta e índices renovam recordes com pacote de Biden

As bolsas de Nova York fecharam o pregão desta sexta-feira, 5, em alta, impulsionadas pelo avanço na tramitação do pacote fiscal do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Depois de terem registrado a pior semana desde outubro de 2020, os índices acionários americanos se recuperaram e renovaram recordes. O S&P 500 e o Nasdaq tiveram o melhor desempenho semanal desde novembro do ano passado.

O Dow Jones subiu 0,30%, a 31.148,24 pontos. Nas máximas históricas de fechamento, o S&P 500 avançou 0,39%, a 3.886,83 pontos, e o Nasdaq registrou ganhos de 0,57%, a 13.856,30 pontos. Na comparação semanal, os ganhos foram de 3,89%, 4,65% e 6,01%, respectivamente.

A criação de empregos abaixo do esperado nos EUA em janeiro apenas reforçou a decisão dos democratas de acelerar a tramitação do pacote fiscal mesmo sem o apoio dos republicanos. O país gerou 49 mil vagas de trabalho em janeiro, de acordo com dados publicados nesta sexta-feira, abaixo do previsto por analistas.

Após a divulgação do relatório de empregos, Biden afirmou que a economia do país "segue com problemas". O chefe da Casa Branca voltou a defender o pacote fiscal e, especialmente, os pagamentos individuais de US$ 1,4 mil, montante do qual alguns republicanos discordam.

Na visão de analistas do banco holandês ING, o relatório de empregos de janeiro, apesar de ter sido "mais fraco do que o previsto", marcará o ponto mais baixo para a criação de postos de trabalho em 2021.

"As perspectivas de estímulo permanecem inalteradas, já que os legisladores democratas parecem prontos para fazer avançar o projeto de estímulo de US$ 1,9 trilhão do presidente Biden sem o apoio republicano", afirma o analista de mercado financeiro Edward Moya, da OANDA.

No Congresso americano, os democratas colocaram em vigor uma resolução orçamentária que facilita a tramitação do pacote fiscal, permitindo a aprovação por maioria simples no Senado, onde o partido tem 51 dos 100 votos. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, informou que Biden continuará as negociações com os parlamentares na próxima semana.

As ações da Ford e da Gilead, que divulgaram o balanço do quarto trimestre de 2020 após o fechamento mercado ontem, subiram 1,23% e 4,00%, respectivamente.

O papel da GameStop, que foi pivô dos movimentos especulativos da última semana de janeiro, avançou 19,20%, após a corretora Robinhood retirar as restrições para a compra fracionada das ações da empresa, mas caiu 80,38% na semana.