Bolsas de NY fecham em queda em ajuste após ganhos com Fed; Tesla cai

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quinta-feira, 20, em um ajuste depois da alta na véspera com a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de manter as taxas de juros estáveis, enquanto a instituição manteve a previsão anterior de duas reduções este ano. O Dow Jones cedeu 0,03%, aos 41.953,32 pontos. O S&P 500 perdeu 0,22%, para 5.662,89 pontos, enquanto o Nasdaq teve baixa de 0,33%, encerrando 17.691,63 pontos. Os dados são preliminares.

A Nvidia subiu 0,86% depois que a empresa deu início ao seu Quantum Day inaugural durante a conferência anual Nvidia GTC. Executivos da IonQ (-9,3%), D-Wave Quantum (-18%) e Rigetti Computing (-9,24%) se juntaram ao CEO da Nvidia, Jensen Huang, em um painel para discutir o futuro da computação quântica.

A Intel caiu 0,66%. As ações fazem uma correção após subirem acentuadamente desde que a empresa disse na semana passada que nomearia o ex-membro do conselho Lip-Bu Tan como seu novo CEO.

A Tesla terminou com baixa de 0,17%, a US$ 236,26. Os analistas da Piper Sandler reduziram sua meta de preço para as ações de US$ 500 para US$ 450, mas mantiveram sua classificação overweight. Separadamente, a Tesla anunciou um recall de 46 mil veículos Cybertruck.

As ações da FedEx cederam 0,4% e as da Nike caíram 1,55% antes da divulgação de resultados após o fechamento da sessão.

No front macroeconômico, os dados divulgados nesta quinta mostraram que os pedidos de auxílio-desemprego registrados na semana passada permanecem dentro da faixa de 200.000 a 250.000 observada desde outubro, indicando que as demissões no governo federal dos EUA não tiveram um impacto significativo.

Para Jake Schurmeier, da Harbor Capital, isso sugere que funcionários públicos demitidos sob cortes do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) receberam ofertas de rescisão ou ainda estão na folha de pagamento, o que os impede de solicitar benefícios imediatamente.