Bolsas de NY fecham em forte alta com sinal de Trump de pausa em tarifas nos EUA

As bolsas de Nova York fecharam o pregão desta segunda-feira, 24, em forte alta, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que pode conceder "várias pausas em tarifas para diversos países", reforçando as expectativas do mercado de uma certa flexibilidade do governo americano em suas política comercial. Trump, entretanto, informou que anunciará mais tarifas "em breve" sobre carros, aço, alumínio e fármacos.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,42%, aos 42583,32 pontos; o S&P 500 subiu 1,76%, aos 5767,57 pontos e o Nasdaq avançou 2,27%, ao 18188,59 pontos. Os dados são preliminares.

Destaque do dia, as ações da Tesla subiram quase 12%, depois que circulou no mercado a informação de que a empresa está prestes a lançar na China seu sistema de assistência ao motorista de nível mais alto, chamado de Full Self Driving (FSD). Nos últimos dias, membros do governo Trump, inclusive o próprio presidente, incentivaram as compras de ações da companhia de Elon Musk. Nesta segunda-feira, a BYD informou que superou em 2024 a Tesla em receita.

As ações da Nvidia subiram 3,15%, impulsionadas por relatos do Wall Street Journal de que a imposição de tarifas sobre chips importados para os EUA não deverão ser anunciadas na próxima semana.

A MicroStrategy subiu 7,2%, após a empresa anunciar uma nova rodada de compra de bitcoins.

Já a Lockheed Martin caiu mais de 1%, ampliando as perdas de sexta-feira, quando as ações do contratante de defesa caíram quase 6%, após a empresa perder para a Boeing o contrato do próximo caça da Força Aérea dos EUA. As ações da Boeing subiram 1,57%.

*Com informações da Dow Jones Newswires