BID já direcionou quase US$ 3 bilhões para projetos na Amazônia

Em Punta Cana, na República Dominicana, a ministra Simone Tebet e a delegação do Ministério do Planejamento e Orçamento participaram, na sexta-feira (8), do “Diálogo de Política Regional: Amazônia Sempre ”, que está dentro da programação da Reunião Anual da Assembleia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). No evento foram destacados os investimentos do BID na Amazônia. Lançado em 2023, ele já conta com uma carteira de US$ 2,8 bilhões, dos quais US$ 1 bilhão em fase de execução, sendo a maior parte dos recursos destinados a projetos no Brasil.

Entre as ações previstas no programa estão o projeto para estruturar o pagamento por serviços ambientais no Estado do Pará. Do total de projetos, 27 têm alcance regional (e são praticamente todos de cooperação técnica. Há expectativa que o volume de recursos do Amazônia Sempre receba um incremento de US$ 460 milhões, a partir de uma operação com a Agência Sueca de Desenvolvimento Internacional.

A reunião abordou as ações tomadas desde a criação da iniciativa em junho de 2023, e também discutiu os próximos projetos para 2024. Durante sua participação, a ministra Simone Tebet destacou que no primeiro ano do novo governo do Presidente Lula, houve uma redução de 50% no desmatamento na Amazônia brasileira.

Simone Tebet apontou diversas medidas que contribuíram para essa redução, com ênfase no reforço das ações de comando e controle, evidenciado pelo aumento de 106% nos autos de infração. Na área econômica, mencionou avanços, como o lançamento, em parceria com o BID, de um programa para atrair capital estrangeiro e proteger contra variações cambiais, no âmbito do programa de transição ecológica.

A ministra citou a emissão bem-sucedida de bônus verdes no ano passado, entre outras iniciativas, e ressaltou a necessidade de ir além, buscando condições de vida dignas para os 50 milhões de habitantes da região, principalmente nos centros urbanos.

Tebet lembrou que as cidades amazônicas necessitam de investimentos em infraestrutura sustentável e resiliente, sendo esta uma das prioridades do Brasil no G20. Ela enfatizou que o desenvolvimento sustentável engloba os três pilares: econômico, social e ambiental. Em relação ao Amazônia Sempre, a ministra salientou que o programa representa uma oportunidade para integrar esforços, compartilhar conhecimentos e coordenar ações para maximizar recursos e aumentar a eficácia e impacto na região.