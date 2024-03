R70: 'O Brasil gasta muito e mal', afirma Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento

Verba para aéreas

Companhias do país sinalizam a aplicação de fundo garantidor do governo na aquisição de 41 aeronaves e na expansão de destinos.



Menos visitantes

Segundo a Embratur, 110 mil turistas argentinos deixaram de vir ao Brasil apenas nos dois primeiros meses deste ano.

Simone Tebet (J. Bosco)

"O Brasil gasta muito e mal.”

Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, disse estar comprometida com o objetivo da equipe econômica de zerar o déficit primário em 2024.

PEIXE

PRODUÇÃO



Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) aponta que a produção aquícola no Pará cresceu 21% nos últimos anos, bem acima da média nacional, que ficou em 5%. Os dados comparativos são referentes ao período de 2021 e 2022. O Estado registrou uma produção total de 14,2 milhões de quilos de pescado. Apenas na produção de alevinos, segundo dados da Coordenadoria de Aquicultura da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), houve aumento de mais de 3.000% nos últimos quatro anos. Essa ampliação do atendimento aos piscicultores ocorre nas duas estações de alevinagem administradas pela secretaria: uma localizada em Terra Alta, no nordeste paraense, e outra em Santarém, na região oeste. Já está sendo construída uma terceira, no município de Breves, no Marajó.



CRÉDITO



Pescadores artesanais da comunidade Nova Esperança, no município de Alenquer, estão recebendo apoio da Emater para firmar contratos de crédito rural com o Banco da Amazônia (Basa). A expectativa é que, até o fim do semestre, pelo menos 56 famílias recebam, individualmente, até R$ 25 mil para comprar apetrechos, como malhadeira, e eventualmente para renovar as pequenas embarcações, conhecidas na região como “bajaras”. A parceria é de difusão tecnológica, educação ambiental e intermediação de recursos. Além disso, o aporte financeiro deve aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos.

DENDÊ

RASTREADO



Os principais municípios produtores de palma de óleo receberam, na semana passada, equipes da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) que iniciaram a primeira etapa da implantação da política de rastreabilidade da cadeia produtiva do dendê.



PORTARIA



Os técnicos estão informando prefeituras, produtores rurais e comunidades locais de municípios como Bujaru, Abaetetuba, Acará, Baião, Concórdia do Pará, Moju e Tailândia, sobre a portaria que criou a Guia de Trânsito Vegetal (GTV) do Dendê, uma ferramenta oficial para fiscalizar o transporte do fruto, atestando a origem e o destino dessa produção. A política de rastreabilidade da cadeia produtiva do dendê começa a vigorar no Pará em 2 de maio. Com a implantação da GTV, será obrigatória a exigência do documento para o transporte de cachos de frutos frescos da palma de óleo, garantindo maior transparência para essa atividade agrícola.

TRANSPLANTE

LOGÍSTICA

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) foi novamente acionado para apoio logístico no transporte de órgãos para transplantes a dois pacientes, em Belém e Redenção, no final de semana. A operação se iniciou na sexta-feira, 23, quando o Graesp foi acionado pela Central de Transplantes para realizar o transporte de dois rins e um fígado da cidade de Abaetetuba até a capital paraense. A doação dos órgãos foi autorizada pela família de uma jovem de 22 anos, do município de Igarapé Miri, vítima de acidente de moto que resultou em morte encefálica. As equipes decolaram de Abaetetuba às 13h, chegando a Belém às 13h30.



RIM



O pouso aconteceu diretamente na Santa Casa de Misericórdia. O fígado foi transplantado em um paciente de Abaetetuba ainda na Santa Casa de Misericórdia do Pará, um dos rins foi doado para um paciente do município de Inhangapi, no Hospital Ophir Loyola. O segundo rim foi transplantado em um paciente de Cumaru do Norte, no Hospital Regional de Redenção. Para este último, o Graesp foi mais uma vez acionado, transportando o órgão na manhã do sábado, 24.

TRABALHO

COMPETÊNCIA



Representantes da advocacia, magistratura e Ministério Público, além de estudantes e professores de direito, realizarão atos em defesa da competência da Justiça do Trabalho, em todo o País, na quarta-feira, 28. Em Belém, a manifestação será realizada em frente ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), às 11 horas, liderada pela Associação da Advocacia Trabalhista do Estado do Pará (ATEP). A manifestação nacional simultânea em todo o Brasil é proposta pela seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, que também já lançou a Carta em defesa da Competência Constitucional da Justiça do Trabalho.

Em Poucas Linhas

► Termina na quinta-feira, 29, o prazo para quem deseja negociar contas em atraso com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) dentro do programa “Conta com a Cosanpa”. A campanha começou em dezembro do ano passado e permite negociar débitos com descontos que podem chegar a 90% do valor real, mais 40% se o pagamento for à vista, além da opção de parcelamento em até 12 vezes.



► A Secretaria de Educação do Pará abriu ontem inscrições para formar Banco de Talentos para atuação nas unidades das Usinas da Paz nos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Parauapebas e Canaã dos Carajás. Estão aptos todos os professores efetivos e temporários com nível superior que tenham interesse e perfil para exercer atribuições de 200 horas nas Usinas da Paz. As inscrições seguem até 29 de fevereiro.



► O Plano Estadual de Bioeconomia (PlanBio) ganhou uma plataforma de monitoramento que permite o acompanhamento das ações internas. A ferramenta, que apresenta atualização em tempo real dos dados relativos à implementação do plano, estará disponível ao público em março, no site da Semas. Lançado oficialmente durante a 27ª Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 27), ocorrida no Egito, em novembro de 2022, o PlanBio é coordenado pela Semas e reúne 14 secretarias estaduais.



► O projeto Cadeira de Rodas Sustentável, premiado em campeonatos de robótica e idealizado pelos estudantes da Escola Municipal Nestor Nonato, será apresentado na Feira Mineira de Iniciação Científica de Mateus Leme. O protótipo é feito com fitas de garrafas pet, baterias de notebook usadas, materiais eletrônicos de sucatas e a estrutura toda feita com biomateriais, como bambu e miriti. Os professores Rafael Herdy e Thiago Costa coordenaram o projeto na escola, sob a supervisão da professora Marizete Braga.



► O conselheiro paraense Zeca Araújo é o novo vice-presidente da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom). A posse foi ontem no Rio de Janeiro.