Bicicletas elétricas ganham espaço em Belém como alternativa sustentável e econômica

As bicicletas elétricas estão se tornando uma solução de mobilidade cada vez mais popular em Belém. Com o trânsito intenso e a necessidade de opções mais sustentáveis e econômicas, esse meio de transporte tem atraído usuários em todo o Brasil em busca de praticidade e conforto para os deslocamentos diários. Seja para ir ao trabalho, faculdade ou resolver compromissos rápidos. Um levantamento realizado pela OLX revelou que, em 2024, as vendas de bicicletas elétricas usadas cresceram 12%, acompanhadas por um aumento de 29% na procura por esse tipo de produto. A pesquisa comparou dados de janeiro a julho daquele ano com o mesmo período de 2023, evidenciando um maior interesse dos consumidores por e-bikes de segunda mão. O mercado de produtos novos também está aquecido.

Segundo Bruno Farias, vendedor de uma loja de eletrônicos na capital paraense que comercializa esses veículos, os consumidores buscam principalmente por economia e praticidade na hora de procurar por elas. “Às vezes, as pessoas têm carro ou moto, mas para trajetos curtos, como ir à padaria ou à faculdade, é mais prático pegar a bicicleta elétrica. Além disso, há a questão da economia de combustível e da sustentabilidade, que tem levado muita gente a aderir a essa opção”, explica Bruno.

Vendedor Bruno Farias (Ivan Duarte / O Liberal)

Com a realização da COP 30 em Belém, o tema da sustentabilidade ganha ainda mais destaque, e a expectativa do vendedor é de que a demanda por esse meio de transporte aumente ainda mais. “Acredito que a demanda deve aumentar porque até algumas empresas estão adotando as bicicletas para rondas de segurança e patrulhamento de patrimônios. Isso mostra que a tendência está se consolidando”, pontua Bruno.

Facilidade de recarga e manutenção acessível

Outro ponto positivo das bicicletas elétricas é a facilidade de recarga. Diferentemente de veículos convencionais que dependem de postos de combustíveis, as bicicletas elétricas podem ser carregadas em qualquer tomada comum de 110V ou 220V, usando o carregador fornecido pelo fabricante. Geralmente, em três horas e meia a carga já está completa.

Bruno carregando uma bicicleta (Ivan Duarte / O Liberal)

Para quem se preocupa com manutenção, as lojas especializadas oferecem suporte e garantia que variam de seis meses a dois anos, dependendo do modelo. Além disso, há assistência técnica disponível na região, como destaca Felipe Aragão, funcionário de uma oficina de veículos elétricos em Ananindeua. “Trabalhamos com vários modelos de elétricos sobre rodas. O tempo e o custo de manutenção dependem do defeito e da peça necessária, mas, no geral, o serviço é rápido. Uma revisão custa em média R$120 assim como um diagnóstico completo”, afirma Felipe.

Experiência do usuário: mais conforto e praticidade

Quem já aderiu à bicicleta elétrica garante que os benefícios são muitos. O universitário Enzo Eluan, de 23 anos, morador do bairro do Umarizal, optou por uma há dois anos e destaca a praticidade e o conforto que ela trouxe para o cotidiano dele. “Eu tinha uma bicicleta comum e ia para a faculdade todos os dias, mas chegava muito suado por conta do calor e do esforço e precisava sempre trocar de roupa. Com a bicicleta elétrica, consigo chegar mais rápido e com muito menos esforço nas aulas”, relata.

Além disso, Enzo aponta um diferencial importante: a portabilidade. “Minha bicicleta elétrica pode ser dobrada em partes, o que facilita muito caso eu precise transportá-la no porta-malas do carro”, acrescenta.

Modelos disponíveis e suas vantagens

As bicicletas elétricas disponíveis no mercado atendem a diferentes perfis de usuários. Bruno Farias destaca três modelos populares vendidos em sua loja, que, em média, custam R$ 5.499.

O primeiro é o modelo ideal para pequenos trajetos urbanos, como ir à faculdade ou escola. Possui até 60 km de autonomia e velocidade máxima de 25 km/h. O segundo possui autonomia de 90 km e a mesma velocidade de 25 km/h, ele é um modelo versátil que se adapta tanto ao ambiente urbano quanto ao rural. O terceiro e último é o modelo esportivo, equipado com um motor central que proporciona maior tração, sendo ideal para trilhas e terrenos mais difíceis.

Um futuro mais sustentável e acessível

Práticas, econômicas e fáceis de manter, as bicicletas elétricas oferecem uma solução eficiente para quem deseja escapar do trânsito e reduzir a pegada ambiental.

Seja para ir ao trabalho, à faculdade ou simplesmente evitar gastos excessivos com combustível, esse meio de transporte tem tudo para se tornar um dos principais aliados da mobilidade urbana em Belém. E, com a chegada da COP 30, a tendência é que cada vez mais pessoas passem a enxergar que elas não são apenas um veículo, mas uma escolha consciente para o futuro.