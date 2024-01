Beneficiários do INSS não precisam ir ao banco para fazer prova de vida

Aposentados, pensionistas e beneficiários em geral do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não precisam se deslocar até um banco ou agência para realizar a prova de vida anual, requerida pela instituição. A comprovação pode ser feita sem sair de casa e cabe ao próprio INSS checar se os segurados estão vivos.

Desde janeiro de 2023, conforme previsto na portaria 1.408, é de responsabilidade do Instituto utilizar as bases de dados de órgãos, entidades ou instituições, mantidos ou administrados pelos órgãos públicos federais, estaduais, municipais e privados, e fazer o cruzamento de informações do beneficiário.

Somente em casos em que o INSS não consiga fazer a comprovação de vida por não encontrar o beneficiário em nenhuma base de dados, é que haverá notificação via aplicativo Meu INSS, Central 135, e/ou notificação bancária informando que a prova de vida ainda não foi efetivada. O beneficiário não precisa adquirir produto ou serviço bancário para provar que está vivo.

No entanto, apesar de não ser mais obrigatória, quem preferir pode fazer a prova de vida como nos anos anteriores: indo a uma agência da rede bancária ou usando o aplicativo ou site Meu INSS.

Passados 60 dias após as notificações via aplicativo Meu INSS, Central 135, e/ou notificação bancária, não havendo comprovação de vida, o pagamento poderá ser bloqueado. Neste período, o segurado pode realizar a prova de vida no aplicativo ou site Meu INSS, rede bancária ou se dirigir à uma agência do INSS.

O que vale como comprovante

Acessar o aplicativo Meu INSS ou apps que tenham certificação e controle de acesso

Receber pagamento de benefício com biometria

Fazer empréstimo consignado com biometria

Ter atendimento presencial em uma agência do INSS

Passar por perícia médica presencial ou remota

Ser vacinado ou atendido na rede pública ou privada de saúde

Fazer cadastro ou recadastro em órgãos de trânsito ou segurança

Fazer atualizações no Cadastro Único (CadÚnico)

Emitir ou renovar documentos, como carteira de identidade, passaporte e carteira de trabalho, entre outros

Declarar Imposto de Renda

Os segurados ainda podem realizar a prova de vida presencialmente, em agências bancárias e unidades do INSS