Belém terá encontro de startups, empresas e investidores com foco em sustentabilidade

Uma edição especial para o debate de pautas estratégicas como bioeconomia, transição energética e mercado de carbono, entre outros temas. Essa é a proposta principal do South Summit Climate & Bioeconomy Brazil Amazonia, previsto para os dias 15 e 16 de julho, na Estação das Docas, em Belém.

O South Summit Brazil é um evento global de empreendedorismo e inovação que promove conexões entre startups, empresas e investidores. Criado em Madrid há 12 anos, o evento já movimentou US$ 14 bilhões em investimentos captados por startups, e foi trazido para o Brasil pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que já realizou quatro edições do evento, e se prepara para fazer a quinta edição em março de 2026.

Em coletiva de imprensa, María Benjumea, presidente e fundadora do South Summit, destacou a nova edição focada em clima e sustentabilidade: “Damos agora mais um passo com uma vertical dedicada à Amazônia, com a missão de unir os mais inovadores de todo o mundo para impulsionar soluções e construir juntos um planeta mais saudável”.

“Estar na Amazônia é projetar o futuro, reconhecendo que a transformação do mundo passa, necessariamente, por este território. A região está no centro das discussões globais sobre economia, clima e desenvolvimento sustentável. Realizar o South Summit Brazil no Pará é uma oportunidade única de conectar o ecossistema global de inovação a essa potência natural e humana, criando pontes entre startups, investidores e grandes empresas comprometidas com soluções de impacto para o futuro”, afirma José Renato Hopf, presidente do South Summit Brazil..

Secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Educação Superior e Profissional do Pará (Sectet), Keynes Lemos da Silva enfatizou a relevância do South Summit na Amazônia. “Trazer esse ecossistema para a região é reconhecer o protagonismo do nosso território nas discussões globais sobre desenvolvimento sustentável, bioeconomia e justiça climática. É uma oportunidade de colocar a Amazônia no centro das decisões que vão moldar os próximos anos”.

“Receber o South Summit Climate & Bioeconomy - Brazil Amazonia é um marco no caminho até a COP30. Coloca Belém no centro das discussões globais sobre inovação e sustentabilidade, com potencial de atrair investimentos, fortalecer conexões e deixar um legado duradouro para a região”, destaca André Godinho, secretário Extraordinário para a COP30.

O South Summit Climate & Bioeconomy Brazil Amazonia contará com dois eventos oficiais de lançamento, um em Belém do Pará e outro em São Paulo, em datas a serem anunciadas. Para antecipar os debates que acontecerão em julho, a organização também promoverá uma série de encontros de aquecimento em diferentes cidades do país. As agendas reúnem startups, investidores, corporações e especialistas em discussões que irão alimentar a trilha de conteúdo da programação desta edição especial. O primeiro encontro está marcado para 29 de abril, no Rio de Janeiro.