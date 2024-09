Belém recebe o Foreac 2024 para debater inovações no setor de limpeza e conservação

Belém será palco do Fórum Regional das Empresas de Asseio e Conservação (Foreac) 2024 nesta sexta-feira (13). O evento é um dos mais importantes do setor de asseio e conservação da Região Norte.

Essa é a quarta edição do encontro, organizado pela Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac), em parceria com os sindicatos de asseio e conservação da região.

O objetivo do Foreac é fortalecer a atuação das empresas do setor, ampliando oportunidades de crescimento e promovendo discussões estratégicas sobre o futuro da prestação de serviços terceirizados.

O presidente da Febrac, Edmilson Pereira, destaca a importância do evento para as atualizações do setor.

“O Foreac é uma excelente oportunidade para compartilhar conhecimentos e discutir as inovações que estão moldando o nosso segmento. É fundamental estarmos alinhados às mudanças que vêm ocorrendo, desde novas tecnologias até o impacto das novas legislações, para garantir a modernização e eficiência dos serviços prestados”, afirma.

O evento reunirá empresários e profissionais do setor de asseio e conservação para discutir temas de relevância, como Reforma Tributária e Inteligência Artificial.

Entre os palestrantes, destaca-se o economista Marcos Cintra, uma referência nacional em Economia e Reforma Tributária, que realizará uma análise aprofundada sobre os desafios e oportunidades da reestruturação tributária para as empresas. Com uma vasta experiência como consultor e professor universitário, Cintra é considerado uma das principais vozes no debate sobre modernização fiscal no Brasil.

Serviço:

Evento: Fórum Regional das Empresas de Asseio e Conservação (Foreac) 2024

Data: sexta-feira, 13 de setembro de 2024

Local: Hotel Radisson, Belém-PA

Organização: Febrac e Sindicatos de Asseio e Conservação da Região Norte

Público esperado: 200 empresários do setor

Destaques: Reforma Tributária, Inteligência Artificial e Inovação

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)