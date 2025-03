Belém recebe Festival de Flores com exposições e oficinas gratuitas nesta quinta-feira (27)

De 27 a 30 de março, a capital paraense será palco do Festival de Flores e Plantas, evento que celebra a riqueza da flora amazônica e valoriza o trabalho dos produtores rurais paraenses. Com exposição, oficinas e palestras gratuitas, o festival é uma oportunidade para conhecer espécies típicas da região, aprender sobre cultivo e paisagismo e ainda estimular o empreendedorismo local. A programação acontece no Shopping Castanheira (Rodovia BR-316, KM 1, Castanheira).

Realizado pelo Sebrae no Pará, o evento busca incentivar pequenos produtores a expandirem seus negócios no ramo. "O evento será uma oportunidade única para amantes de flores e plantas, pois além da exposição dos nossos produtores rurais apoiados pelo Sebrae/PA, também teremos palestras e oficinas gratuitas sobre orientações e cuidados com a flora", destaca o diretor superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

No evento, 25 expositores de Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará apresentarão uma variedade de espécies, incluindo orquídeas, antúrios e bromélias. Os visitantes poderão adquirir mudas, vasos e arranjos, além de participar de oficinas práticas sobre cultivo e palestras ministradas por especialistas da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), da Secretaria Municipal de Agricultura de Marituba (Sedap) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Além das atividades voltadas à flora, o festival trará oficinas sobre a COP 30, incluindo a temática "Como hospedar em plataformas digitais", em parceria com o Airbnb, e palestras sobre a criação de abelhas para a produção de mel. Para João Augusto Rodrigues, executivo do setor de eventos, o festival é uma boa oportunidade para quem deseja presentear, decorar espaços ou até mesmo empreender no setor. "O público prestigia e gosta de eventos neste formato. Por isso, buscamos parceiros que tragam novidades sobre esse mercado que tanto cresce no país", afirma.

Com entrada gratuita, o festival reforça a importância do empreendedorismo aliado à conservação ambiental. "Cada planta vendida no evento carregará histórias de quem cuida da terra com responsabilidade", destaca Rafael Vasconcelos, analista técnico do Sebrae no Pará. Os visitantes também poderão participar de sorteios de arranjos e mudas de flores ao final de cada dia do evento.

Serviço: O Festival de Flores e Plantas acontece de 27 a 30 de março, das 10h às 21h30, em Belém. Entrada gratuita. Realização: Sebrae no Pará, com apoio da Ufra, Senar, Prefeitura Municipal de Benevides e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará.