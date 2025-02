Bel Soares lança mentoria que une física quântica e autoconhecimento para destravar a comunicação

A jornalista, apresentadora e palestrante Bel Soares lançou a mentoria “Comunicação de Dentro pra Fora”, um programa que busca ajudar pessoas a superar bloqueios na comunicação por meio de uma abordagem diferenciada. A proposta une conceitos de física quântica, autoconhecimento e mudanças de mentalidade, com foco no ajuste da autoimagem – fator que, segundo a idealizadora, é essencial para alcançar confiança e autenticidade na hora de se comunicar.

A mentoria foi criada com base na experiência pessoal de Bel, que enfrentou desafios significativos ao longo de sua trajetória. Ela conta que precisou superar traumas de infância, autoestima baixa e a síndrome da impostora – condição que faz com que a pessoa duvide de sua própria capacidade, mesmo quando possui qualificação e realizações comprovadas. Essas dificuldades, segundo a jornalista, impactavam a forma como ela se enxergava. “Passei anos recusando alguns convites incríveis de trabalho e só depois entendi que era uma autosabotagem que eu fazia por conta da autoimagem desalinhada. O princípio da correspondência diz “tudo que tá fora é como o que tá dentro”, então, primeiro curamos dentro e fora tudo se reorganiza e se expande

A ideia central da mentoria é que o sucesso na comunicação vai além do conhecimento técnico. Para Bel, aspectos como vibração energética e mentalidade têm papel fundamental. “Somos seres energéticos, e nossa vibração interfere diretamente na forma como nos comunicamos. Não adianta fazer inúmeros cursos se você não acredita no que está dizendo ou não se sente confortável com quem você é”, explica.

Bel observou essa dificuldade em muitas pessoas durante sua trajetória profissional. Mesmo após investirem em formações como cursos de oratória e técnicas para falar em público, elas continuavam travadas na hora de colocar os aprendizados em prática. Segundo ela, isso acontece porque essas formações não abordam o que ela chama de “comunicação de dentro pra fora” – a relação entre autoconhecimento, crenças pessoais e a imagem que cada um tem de si mesmo.

O método criado pela jornalista combina ferramentas como ajuste de autoimagem, aplicação de leis universais, conceitos da física quântica e estratégias de mentalidade. Tudo isso é apresentado em uma mentoria online, que pode ser feita de forma individual ou em grupo. O último encontro será presencial, em um café na cidade, onde os participantes poderão esclarecer dúvidas, compartilhar experiências e receber o certificado de conclusão diretamente das mãos da mentora.

De acordo com Bel, a mentoria foi pensada para quem deseja melhorar não apenas sua comunicação, mas também seu posicionamento pessoal e profissional. O programa, que busca criar um ambiente de aprendizado humanizado, limita o número de vagas justamente para garantir proximidade e atenção a cada participante.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até dia 7 de fevereiro. Para participar, os cadastros serão feitos pelo perfil do Instagram (@eusoubelsoares) ou pelo WhatsApp (91) 99349-8958. A expectativa é que a mentoria seja uma oportunidade para os participantes se comunicarem de forma mais confiante, autêntica e segura, transformando não apenas a forma como falam, mas também a maneira como se veem.