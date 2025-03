BCE mantém total liberdade de ação da política monetária ante incerteza geral, diz Olli Rehn

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Finlândia, Olli Rehn, afirmou que, em tempos de incerteza generalizada, o BC europeu mantém "total liberdade de ação" para as decisões da política monetária, deixando em aberto uma pausa ou corte dos juros para a próxima reunião, marcada para acontecer em 17 de abril. A fala aconteceu em discurso para uma conferência do MNI, nesta terça-feira, 18.

"Não estamos comprometidos com nenhuma trajetória de taxa de juros. As taxas são definidas em cada reunião com base nas informações mais recentes e em nossa avaliação abrangente", ressaltou.

Rehn destacou que a inflação na zona do euro mantém no radar o protecionismo no comércio mundial, que amortece o crescimento e aumenta a incerteza sobre a perspectiva de inflação, além das tensões geopolíticas, que representam uma "ampla gama de riscos" para o mercado de energia, confiança do consumidor e investimento corporativo.

Em relação ao aumento no investimento em defesa na Europa, o dirigente disse que as novas medidas "provavelmente apoiarão o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no médio prazo" na zona do euro.