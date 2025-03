O Banco Central autorizou o Banco Master de Investimento a aumentar o seu capital em R$ 25 milhões, de R$ 96,203 milhões para R$ 121,203 milhões.

A decisão, assinada pela chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro, Carolina Pancotto Bohrer, foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 13.