Banpará moderniza pagamentos no Pará e amplia acesso a serviços financeiros

O Banco do Estado do Pará, Banpará, anunciou a implementação do Banparapay, um novo sistema de pagamento que promete modernizar as transações financeiras no estado. A iniciativa visa beneficiar cerca de 700 mil pessoas físicas e 13 mil empresas, especialmente em municípios que não contam com bancos tradicionais. O projeto inclui maquininhas com tecnologia avançada, pagamento via QR Code e integração bancária, proporcionando mais agilidade e segurança para empreendedores e clientes.

Para o funcionamento da nova ferramenta é realizada em parceria com a empresa Entrepay. “O Banparapay chega para revolucionar a maneira como empreendedores e comerciantes gerenciam seus negócios”, afirma Antônio Freixo, CEO da Entrepay. Ele destaca que as maquininhas contarão com PIX habilitado e pagamento por aproximação (NFC), garantindo transações rápidas e seguras. “Com essa inovação, os clientes terão o pagamento processado em até um dia útil, além de desfrutarem de isenção de aluguel no primeiro mês, garantindo acessibilidade e eficiência desde o início”, explica Freixo.

Além das maquininhas, o Banparapay oferecerá serviços como recebimento de boletos e recarga de celulares. “Nosso objetivo é que o comerciante tenha uma ferramenta que não apenas facilite as vendas, mas que também gere receita adicional. A recarga de celular, por exemplo, pode ser um diferencial para pequenos negócios, aumentando o fluxo de clientes e a lucratividade”, explica Freixo.

Quando estará disponível?

O Banparapay já está em fase de implementação e será lançado em etapas. Segundo Freixo, o serviço começará a operar nas próximas semanas, com expansão progressiva para todo o estado. “Estamos finalizando os últimos ajustes para garantir que o sistema funcione de forma eficiente. A previsão é que, dentro de um mês, os primeiros clientes já possam utilizar a ferramenta”, afirma.

Ele reforça que a adesão ao Banparapay será feita diretamente nas agências do Banpará. “O cliente recebe a maquininha já configurada, pronta para o uso. Além disso, nossa equipe estará disponível para orientar sobre todas as funcionalidades e esclarecer dúvidas, garantindo que a experiência seja a melhor possível”, diz.

Impacto na economia local

A iniciativa busca fortalecer a inclusão financeira e impulsionar a economia local, especialmente para pequenos empreendedores. “Nossa expectativa é atender aproximadamente 700 mil pessoas físicas e 13 mil negócios, muitos dos quais atuam como ambulantes ou em atividades ainda não formalizadas”, destaca Freixo.

Segundo ele, a ferramenta pode ser um passo importante para a formalização de empresas e a movimentação do comércio nas regiões mais remotas. “Com a possibilidade de aceitar pagamentos digitais, muitos comerciantes que antes só trabalhavam com dinheiro em espécie poderão ampliar suas vendas e atrair novos clientes. Isso gera mais segurança e abre oportunidades para crescimento”, explica o CEO da Entrepay.

Freixo adianta que novas funcionalidades devem ser adicionadas à ferramenta nos próximos meses. “Estamos estudando a inclusão de serviços como venda de seguros e crédito para empreendedores. Queremos que o Banparapay seja mais do que um meio de pagamento, mas sim uma solução completa para pequenos negócios”, afirma.

Ele finaliza destacando a importância da parceria com o Banpará. “O banco tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico do estado, e essa iniciativa reforça o compromisso de oferecer soluções modernas e acessíveis para a população. Estamos entusiasmados com o impacto positivo que o Banparapay pode trazer para o Pará.”