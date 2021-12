Banpará chega a Bagre e inaugura a primeira agência bancária da cidade

Trigésima quinta unidade inaugurada no Estado desde 2019 e décima terceira só em 2021, a mais nova agência do Banpará de Bagre, na região do Marajó, é a primeira do município e foi inaugurada nesta sexta, 17. Com isso, a instituição financeira amplia sua presença para 124 cidades paraenses, com 142 agências.

Os moradores do município poderão contar com maior facilidade no acesso a serviços bancários, incluindo abertura de conta, atendimento ao público em geral, produtos de investimento e serviços de crédito: como consignados municipal e estadual, Banparacard, Crédito Rural, Crédito Imobiliário, diversas linhas PJ, Credicomputador, Antecipação de Imposto de Renda, Sazonal, Banpará Comunidade, serviços de caixa eletrônico e caixa presencial.

A unidade também será ponto de pagamentos de auxílios concedidos pelo Estado, como o Vale Gás e o Renda Pará.

"Bagre entra para a relação das cidades que tem agência bancária, quem mora aqui não vai mais precisar ir para Breves para poder receber o seu benefício, o seu salário, para poder ter um serviço bancário. Tudo o que uma agência na capital oferece passa a ser oferecido também aqui. É uma demonstração do nosso respeito e de nosso compromisso em fazer com que o Estado chegue onde estiver um paraense. É a minha obrigação", declarou o governador Helder Barbalho durante a inauguração da unidade.

O prefeito da cidade, Cleberson Rodrigues, reconheceu a importância do feito. "É mais uma obra que dignifica a população, é estruturante. O Banco do Estado vai proporcionar uma menor dependência de Breves. São 59 anos de existência do município e agora temos nossa primeira agência bancária", celebrou o gestor.