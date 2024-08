Banpará apresenta volta gradual de alguns serviços, mas segue instável nesta quinta-feira (15/8)

Os problemas técnicos que afetam os serviços e o sistema do Banpará persistem há pelo menos quatro dias, em Belém, segundo clientes da instituição. Por meio de nota, a instituição confirmou a instabilidade e afirmou que equipes estavam empenhadas em solucionar os problemas. De acordo com o Sindicato dos Bancários do Pará, o sistema da instituição está voltando gradualmente com algumas funcionalidades nesta quinta-feira (15/8), mas ainda não há um retorno sobre o que ocasionou as falhas. Eles apontam que sem uma solução, os candidatos no pleito municipal deste ano, que precisam abrir contas na instituição, serão prejudicados.

“Hoje é o último dia para abertura de conta dos candidatos e o período de campanha começa amanhã, então é possível que muitos deles não tenham conseguido ainda abrir suas contas e eles precisam dessa conta, é obrigação do processo eleitoral”, afirma a vice-presidente do sindicato, Vera Paoloni. Ela aponta a importância de uma resposta adequada sobre o que originou os problemas, assim como prazos para solucionar a questão.

A porta-voz explicou que uma comissão do sindicato esteve em diferentes agências da instituição financeira na manhã desta quinta-feira, em Belém, para averiguar a situação atual da funcionalidade dos serviços. Ela descreve que nas unidades por onde passou, saques e transferências estavam funcionando com alguma dificuldade, mas que outros serviços, como abertura de contas, seguem prejudicados. “Nós temos relatos que agências mais distantes da capital ainda estavam com muitos problemas, especialmente nesse ponto da abertura de contas dos que vão concorrer a cargos nestas eleições”, afirma.

A pauta será discutida nesta sexta-feira (16/8) em reunião do sindicato com o banco. “Com certeza a pauta do sistema vai roubar a cena, ou seja, deve ser o primeiro ponto para indagar quais foram as providências e principalmente porque isso aconteceu”, diz Vera. A reportagem de O Liberal entrou em contato com a insituição, mas até a publicação desta matéria ainda não obteve retorno.

Clientes reclamam da falta de retorno

O cliente do Banpará, João Rodrigues, descreveu a situação como “um completo transtorno”. Ele destaca que após quatro dias com os serviços comprometidos, seja na modalidade on-line ou presencial, a falta de retorno do banco pode significar um prejuízo ainda maior aos beneficiários que dependem exclusivamente da instituição. No seu caso, isso foi amenizado por não usar apenas uma única instituição para guardar dinheiro.

“Não temos um retorno do banco sobre o ocorrido, previsão de estabilidade ou qualquer outra coisa.Enquanto clientes ficamos a ver navios, porque não temos uma previsão de retomar a utilização dos serviços, inclusive com valores para suprir essencialidades do dia a dia”, lamenta Rodrigues.

Ele também aponta que um candidato com o qual trabalha pode ter sua candidatura comprometida devido aos problemas técnicos com o banco. Sobre isso, ele foi informado pela instituição que “estão iniciando um mutirão de documentos para gerar protocolo de abertura”. No entanto, “deram a garantia do serviço, mas não o prazo”, explica.