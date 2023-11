Bancos fazem leilões de sete imóveis em cinco municípios do Pará; preço mínimo é R$ 60,5 mil

Um total de sete imóveis no Pará fazem parte de leilões organizados pelos bancos Caixa Econômica, Itaú e Santander. As instituições estão leiloando, juntas, 506 propriedades imobiliárias por todo o país, entre residenciais, comerciais e terrenos - no caso do Pará, as sete unidades são residenciais. Os leilões da Caixa e do Itaú serão realizados nesta sexta-feira (24), respectivamente, às 10h e às 11h; e o do Santander no dia 4 de dezembro, às 14h.

VEJA MAIS:

O banco que tem o maior número de opções no Pará é a Caixa Econômica (acesse aqui), que oferece a possibilidade de fazer lances em casas e apartamentos em cinco municípios: Aurora do Pará, Belém, Castanhal, Marituba e Paragominas. O imóvel mais barato no leilão da instituição é o da primeira cidade, cujo valor atual está em R$ 70,6 mil - trata-se de uma casa com três quartos. Já o mais caro da instituição é em Belém, um apartamento com três quartos que já custa R$ 921,2 mil no leilão.

As outras opções são as seguintes: uma casa com dois quartos em Paragominas custa R$ 93 mil; um apartamento com dois quartos em Marituba está sendo leiloado a R$ 103,8 mil; e uma casa com dois quartos em Castanhal tem lances de até R$ 140,5 mil. A consulta pela reportagem foi feita na manhã desta quinta-feira (23), portanto, é possível que os valores estejam mais altos, a depender dos lances.

Já no Itaú (acesse aqui), que só tem uma oferta de imóvel em Belém, o valor inicial do leilão é de R$ 60,5 mil, para um apartamento no bairro Mangueirão. Os lances ainda não foram iniciados. E pelo Santander (acesse aqui), há a oferta de um apartamento no bairro Batista Campos, na capital, pelo valor de R$ 505 mil, até esta quinta-feira. Não há informações sobre os cômodos de cada imóvel.

Leilões no Pará:

Caixa: 5

Aurora do Pará: Casa com três quartos. Valor atual: R$ 70,6 mil.

Belém: Apartamento com três quartos. Valor atual: R$ 921,2 mil.

Castanhal: Casa com dois quartos. Valor atual: R$ 140,5 mil.

Marituba: Apartamento com dois quartos. Valor atual: R$ 103,8 mil.

Paragominas: Casa com dois quartos. Valor atual: R$ 93 mil.

Itaú: 1

Belém: Apartamento no Mangueirão. Lance inicial: R$ 60,5 mil.

Santander: 1

Belém: Apartamento na Batista Campos. Valor atual: R$ 505 mil.