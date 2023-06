Bancos estão mudando datas de fechamento das faturas dos cartões? Veja quais já aderiram

As datas de fechamento das faturas de cartões de crédito estão sendo alteradas por bancos do país, segundo o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), que aponta que foram registradas reclamações de clientes sobre alterações sem comunicação prévia das instituições. Antes com uma média de 40 dias, a reclamação é de que agora o prazo entre a abertura e a data de vencimento da fatura estaria menor.

Por exemplo: uma fatura fecha dia 5 de cada mês, com data limite para pagamento no dia 15 do mesmo mês. Dentro desse prazo de dez dias, todas as compras feitas com o cartão entram na fatura que deverá fechar no dia 5 do mês seguinte, com vencimento no dia 15. Ou seja, o período entre a abertura e o vencimento, nesse caso, chega ao total de 40 dias.

A reclamação é sobre a redução desse prazo - e a instituição afirma ter identificado perdas de até cinco dias. De acordo com o Idec, as mudanças têm sido "promovidas de forma silenciosa e cada banco adotando diferentes datas, de forma abusiva e desrespeitosa com os consumidores".

No exemplo usado pela reportagem, se essa diminuição de 10 para 5 dias fosse aplicada, o período entre a abertura e o vencimento da fatura chegaria ao total de 35 dias. Na prática, há uma antecipação de pagamentos que poderiam ficar para a fatura seguinte.

Orientação

Caso a alteração do prazo não esteja de acordo com o contrato assinado no momento da adesão do cartão, o Idec diz que a medida pode configurar quebra de contrato, com alteração unilateral. Dependendo do caso, a mudança poderia ser considerada propaganda enganosa, diz.

O Instituto lembra, no entanto, que não há uma regulação para essa política e que, apesar de ser prerrogativa do banco a alteração do prazo, a instituição deve informar a decisão ao cliente com antecedência.

A orientação do Idec é que os clientes fiquem atentos à movimentação dos bancos e encontrem as melhores data para compra com uso do cartão de crédito. A ideia é evitar ter a surpresa da próxima fatura com valores acima do que estava previsto para pagamento, o que pode fazer o consumidor entrar no crédito rotativo, modalidade mais cara do mercado.

O que dizem os bancos

Nubank

Não fez nenhuma alteração na data de fechamento e de pagamento de faturas

Bradesco

Não alterou as datas de fechamento das faturas dos cartões de crédito

Itaú

Está realizando alteração no período de fechamento da fatura de seus cartões, que passou a acontecer oito dias antes do vencimento da fatura, e diz que tem comunicado os clientes com antecedência.

Banco do Brasil

Informou que o fechamento de seus cartões ocorre dez dias antes do vencimento