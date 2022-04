Banco da Amazônia chega aos 80 anos com foco nos pequenos negócios

Prestes a completar 80 anos em junho, o Banco da Amazônia (Basa) quer se tornar cada vez mais referência para a região indo além dos grandes negócios, apoiando cada vez mais os pequenos empreendedores, nas palavras do presidente da instituição, Valdecir Tose.

Na opinião de Valdecir Tose, um banco estatal só cumpre sua missão quando a sociedade olha para ele como um ator transformador e eficiente. "E é assim que tem sido. É um banco que desde o início da sua história apoia os povos da Amazônia, apoia quem aposta na região. A expectativa para este ano do aniversário é extremamente positiva", conta ele, ao comemorar os recordes de aplicação de crédito conquistados em 2021, no qual dos R$13 bilhões investidos, R$4 bilhões foram só para o Pará.

Atualmente, o Banco da Amazônia administra cerca de 38 bilhões de reais nos sete estados da região Norte: R$14 bilhões deles só em solo paraense. Para 2022, a expectativa é de mais de R$3,5 bilhões.

"A gente coloca um valor estipulado mas o estado sempre acaba tomando mais recursos do que outros região, já que os estados vizinhos, por uma razão ou outra, acabam não aplicando o crédito disponível em sua totalidade. A gente consegue realocar para o Pará que tem mais um momento econômico e de organização melhor", afirma.

Fundo Constitucional de Financiamento do Norte

Tose lembra que entre 35% a 40% dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte são dirigidos ao Pará. É também no estado que o Banco possui o maior número de superintendências e agências.

Segundo o presidente, o tamanho das operações do Basa são correspondentes ao tamanho e diversidade da economia paraense. "Temos aqui uma alavanca econômica por conta da diversidade do estado. Temos o açaí e a farinha nas ilhas, assim como os búfalos. Na região bragantina tem o dendê. No sul, os grãos, o chocolate na Transamazônica. Isso tudo além do comércio, indústria e mineração", diz.

Ele destaca que, a partir do dia 2 de maio, o banco estará com taxas mais atrativas para pequenos e microempresários que buscam recursos, já que o crédito anteriormente pré-fixado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo se tornará pós-fixado, com juros entre 7,5% e 9,5% ao ano.

"É extremamente oportuno para a realidade atual da economia, com a taxa Selic a quase 13%. Vamos estar com o custo abaixo da Selic, ou seja, é uma ótima oportunidade de capital de giro com prazo de até 36 meses ou então para investimento de até 12 anos para abrir filial, uma sede, uma construção. A hora é agora. Recomendo que venham às nossas agências fazer o cadastramento das empresas, pois só com o cadastro você já tem acesso às linhas de capital de giro, equipamentos, pequenas reformas etc", indica.

Qual a facilidade do Basa aos produtores rurais?

Para os produtores rurais, nem é necessário ir presencialmente a uma agência do Basa. Os investimentos em tecnologia da instituição permitem que, por meio do aplicativo Basa Digital, a agricultura familiar seja financiada sem grandes deslocamentos.

"E já estamos providenciando o aplicativo para micro e pequenas empresas também", afirma Tose.

Para 2022, outro desafio a ser reforçado deve ser o da sustentabilidade. Ele acredita que o tema exija que o Basa tome a dianteira da conscientização em toda a região.

"Passa por uma questão cultural, de educação dos produtores rurais sobre preservação. Olhamos muito para as questões do agronegócio e temos trabalhado muito na conscientização dos produtores rurais com análise ambiental rigorosa. Temos parceria com uma startup de Belém que faz um trabalho de mapeamento da área, que verifica se o empreendimento é próximo a Área de Proteção Permanente, reserva indígenas, se não tem sobreposição de Cadastro Ambiental Rural, se está na lista de trabalho escravo. E depois de um ano a gente volta para ver se teve desmatamento, irregularidades. Ainda que não esteja notificado pelo órgão ambiental responsável, o banco notifica", diz.