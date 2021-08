Banco da Amazônia abre inscrições para os Editais Públicos de Patrocínio 2022

Seguem abertas, de maneira gratuita, as inscrições para os editais de Seleção de dois Projetos para 2022 do Banco do Amazônia (Basa). Os Editais são de Chamada Pública Lei de Incentivo à Cultura 2022 e o Edital de Patrocínios 2022. Os interessados deverão se inscrever até o dia 30 de setembro, enviando as informações dos projetos, exclusivamente, pelos e-mails: edital.patrocinios@bancoamazonia.com.br e lei.incentivocultura@bancoamazonia.com.br.

De acordo com os documentos disponibilizados no site do Basa, o Edital de Patrocínios 2022 contempla os segmentos de Esportivo, Cultural, Social, Ambiental, Feiras, Exposições e Eventos. Já os segmentos contemplados no Edital de Chamada Pública serão: Artes Cênicas (teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres), realização de exposições, festivais de arte e espetáculos de artes cênicas ou congêneres e Cinema (Produção Cinematográfica).

Serão destinados para a região Amazônica o valor de R$ 2,80 milhões, sendo R$ 2 milhões para o Edital de Patrocínios e R$ 777 mil para a Chamada Pública da Lei de Incentivo à Cultura.

De acordo com a Coordenação de Patrocínios e Gestão da Marca do BASA, podem se inscrever pessoas físicas e jurídicas. A Pessoa Física deve ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de idade, legalmente documentada, com endereço fixo, residente na área de atuação do Banco da Amazônia (que é em toda a Amazônia Legal). Já o proponente Pessoa Jurídica deve ser com ou sem fins lucrativos legalmente documentados e o projeto a ser realizado deve ocorrer na região Amazônica.

"Os projetos inscritos devem apresentar uma vertente que favoreça a sustentabilidade da região Amazônica em suas áreas de atuação, seja no esporte ou na cultura. O candidato a ser patrocinado pelo Banco deve observar os critérios dispostos nos Editais ", enfatizou o secretário executivo do BASA, Alcir Erse.