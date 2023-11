Banco Central reduz taxa Selic para 12,25% ao ano em decisão unânime

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central seguiu seu plano de redução da taxa Selic e anunciou uma terceira redução consecutiva, cortando a taxa em 0,50 ponto porcentual. A taxa Selic passou de 12,75% para 12,25% ao ano, e a decisão foi unânime.

A decisão de reduzir a Selic em 0,50 ponto já era amplamente esperada, de acordo com a sinalização anterior do Copom em seu encontro de setembro.

Embora as expectativas de inflação para os próximos anos tenham variado desde a última reunião, as estimativas de longo prazo permanecem descoladas da meta de inflação. Para 2023, a mediana do mercado caiu de 4,86% na semana da reunião de setembro para 4,63% nesta semana, ficando 0,12 ponto abaixo do teto da meta, que é de 4,75%. Para 2024, houve uma leve piora, passando de 3,86% para 3,90%, enquanto o alvo central é de 3,00%. Para 2025 e 2026, as estimativas permanecem em 3,50%, fora da meta contínua de 3,00%.

O Banco Central justificou a decisão com a ideia de que ela é compatível com a estratégia de convergência da inflação para a meta ao longo do horizonte relevante, incluindo 2024 e 2025. Além disso, a redução visa suavizar as flutuações na atividade econômica e promover o pleno emprego. O Copom também reforçou a importância da execução das metas fiscais para a ancoragem das expectativas de inflação e a condução da política monetária.