Banco Central corta juros pela segunda vez no semestre

O Banco Central (BC) tomou a decisão de cortar os juros pela segunda vez no semestre, reduzindo a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, em 0,5 ponto percentual, estabelecendo-a em 12,75% ao ano. Essa medida foi aprovada por unanimidade no Comitê de Política Monetária (Copom) e estava em linha com as expectativas dos analistas financeiros.

De acordo com o comunicado emitido pelo Copom, o corte de 0,5 ponto percentual está alinhado com a estratégia de levar a inflação a convergir para a meta estabelecida para os anos de 2024 e 2025. O comitê também reafirmou a intenção de continuar promovendo reduções na mesma intensidade nas próximas reuniões, mas não especificou se esses cortes se estenderão para o início do próximo ano.

O comunicado ainda destacou que a magnitude total do ciclo de flexibilização dos juros ao longo do tempo dependerá de diversos fatores, incluindo a evolução da dinâmica inflacionária, especialmente dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, bem como das expectativas de inflação, principalmente as de longo prazo. Além disso, serão consideradas as projeções de inflação, a capacidade ociosa da economia (hiato do produto) e o balanço de riscos para a inflação futura.