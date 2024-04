Banco Central lança moeda de R$ 5 em comemoração aos 200 anos da 1ª Constituição

Em comemoração aos 200 anos da 1ª Constituição do Brasil, o Banco Central lançou, nesta quinta-feira (11), uma moeda com valor de face de R$ 5. A peça produzida em prata terá tiragem inicial de três mil unidades, segundo informações do BC, mas esse número pode subir para 10 mil unidades. O valor de venda será R$ 440.

“Com o lançamento desta moeda, o BC homenageia o Poder Legislativo, celebrando o bicentenário da primeira Constituição, que deu origem à Câmara dos Deputados e ao Senado”, declarou Rodrigo Teixeira, Diretor de Administração do Banco Central.

A primeira Constituição do Brasil foi outorgada em 1824, pelo imperador D. Pedro I.

A venda da peça será feita pelo Clube da Medalhaopen_in new, mantido pela Casa da Moeda do Brasil.

Veja os detalhes da moeda

- A peça é produzida em prata, tem 40mm de diâmetro, o bordo serrilhado e pesa 28g.

- O anverso (frente) apresenta o livro da primeira Constituição brasileira aberto com suas páginas retratadas em cor sépia, que representa a passagem do tempo. Segundo o Banco Central, essa é a primeira vez que o recurso da cor é utilizado em uma moeda de prata no Brasil.

- A pena estilizada e o texto manuscrito remetem à forma como o livro foi redigido, há duas décadas.

- O reverso (parte de trás) mostra o prédio do Congresso Nacional, símbolo do Poder Legislativo, composto por duas cúpulas, uma voltada para cima e outra para baixo. O modelo do conjunto arquitetônico foi proposto já na primeira Carta Magna do Brasil.