Banco Central eleva projeção do PIB para 3,2%

O Banco Central (BC) revisou nesta quinta-feira (26/9) as projeções para a economia brasileira em 2024 e dos próximos anos. Dados do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), estimam que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) passou de 2,3% para 3,2% em 2024 e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, de 4% para 4,3% no deste ano.

De acordo com o BC, a revisão da atividade econômica acontece principalmente pela surpresa positiva no segundo trimestre deste ano. "A atividade econômica brasileira manteve-se robusta no segundo trimestre, com crescimento outra vez acima do esperado, o que levou a uma nova rodada de revisão para cima nas projeções de crescimento para 2024", informa o relatório.

Em relação às atividades econômicas do país, o BC observa que a agropecuária terá uma redução menor do que previsto no relatório anterior, de 2% para 1,6%. Resultado é influenciado pelas projeções para a pecuária e “produção florestal, pesca e aquicultura”. No setor de serviços, a projeção foi de 2,4% para 3,2%. Todas as atividades apresentaram melhoras, com exceção de “transporte, armazenagem e correio”, que ficou praticamente estável.

"As revisões refletem as surpresas nos resultados do segundo trimestre e os primeiros resultados de indicadores mensais para o terceiro trimestre", apontou.

Para 2025, o Banco Central projeta um crescimento de 2%, com variações nos componentes da oferta e demanda menores do que as esperadas para 2024. Apesar das estimativas, a entidade ainda projeta alguma cautela quanto ao próximo ano.

“Apesar das surpresas sucessivas, espera-se um menor ritmo de crescimento no segundo semestre de 2024 e ao longo de 2025, devido à expectativa de menor impulso fiscal, à interrupção da flexibilização monetária iniciada em 2023, ao menor grau de ociosidade dos fatores de produção e à ausência de forte impulso externo, considerando a perspectiva de crescimento mundial em 2025 semelhante ao de 2024”, afirmou.

Inflação maior em 2024 e 2025

As projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) também subiram. Segundo o BC, depois de ter terminado 2023 em 4,6%, a inflação cai para 4,3% em 2024, 3,7% em 2025 e 3,3% em 2026, diante da meta de 3%.

Na comparação com o Relatório anterior, as projeções de inflação subiram em todo o horizonte apresentado, aumentando assim o distanciamento em relação à meta. A elevação das projeções variou entre 0,1 e 0,5 p.p.

