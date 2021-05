Bancada garante R$ 40 milhões para pavimentação da BR-422

Em defesa da consolidação dos eixos logísticos e de transporte no Pará, os coordenadores da Bancada no Congresso Nacional, senador Zequinha Marinho (PSC) e o deputado Hélio Leite (DEM), foram até o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, para solicitar o comprometimento do governo federal com importantes obras no estado. Os líderes paraenses cobraram agilidade na execução da obra de pavimentação da BR-422.

Por meio de emendas de bancada, os parlamentares paraenses asseguraram cerca de R$ 40 milhões para a pavimentação da via. A construção do eixo rodoviário pegará o trecho de Tucuruí até Novo Repartimento. “Há muito tempo os parlamentares vinham lutando pela realização dessa obra que é muito importante para o Estado. Neste ano, conseguimos o recurso e agora, estamos pedindo ao governo federal que dê agilidade nas ações de melhoria no eixo rodoviário”, ressaltou o senador Zequinha Marinho.

“Esse é o único trecho que é piçarra, então no inverno é lama e no verão é poeira. A pavimentação deste trecho, com certeza absoluta, vai interligar toda essa grande região”, completou o deputado Hélio Leite. Segundo os coordenadores da bancada, o ministro Tarcísio garantiu que as obras de pavimentação iniciam já no próximo semestre. Dos 335,7 km da BR-422, apenas 10,3 km são pavimentados atualmente.

Além da BR-422, foram tratados na reunião com o ministro Tarcísio a elaboração do projeto executivo para construção de dois elevados e a retomada da duplicação da BR-316, no trecho de Castanhal até Santa Maria. “São obras rodoviárias estruturantes importantíssimas para o Estado do Pará. A BR-316 entre Castanhal e Santa Maria é o pedaço mais critico que nós temos no País, que acontece muitos acidentes. Automaticamente, lá em Santa Maria, se funde com a BR-310, então, é um transito muito pesado, de caminhões, em pista única, com congestionamento muito grande, que causa um transtorno imenso para o escoamento da produção. E nós ainda conseguimos estes dois elevados, que são muito importantes. Um na BR-316 com a rodovia que interliga Vigia, São Caetano, Colares e Santo Antônio do Tauá. E o outro em Benevides, no acesso em Santa Bárbara e Mosqueiro”, comemorou o deputado.

Também com recursos da bancada do Pará, as ações na BR-316 devem receber priorização por parte do Ministério da Infraestrutura. “As carências por melhorias logísticas são inúmeras e todas têm sua relevância. São fundamentais para integrar e consolidar o Pará como um importante eixo logístico. Sob esta ótica, defendemos as intervenções para a melhoria do transporte na BR-155, BR-158, BR-230”, conclui Zequinha Marinho.