Baixos valores a receber: belenenses reclamam de expectativas frustradas com o Banco Central

Depois de muita divulgação sobre os R$ 3,9 bilhões em valores esquecidos em bancos ou instituições financeiras, que começaram a ser liberados para resgate pelo Banco Central, belenenses reclamam de expectativas frustradas e dos baixos valores a receber. “Fiquei até surpreso com o valor”, afirmou o engenheiro de pesca e professor Jerônimo Martins, que tinha R$ 16,70 para sacar.

Logo nos primeiros dias do anúncio, Jerônimo entrou no site, que, na época, já tinha superado a fase inicial de congestionamento e havia sido reaberto para consulta. Ao ter acesso à informação de que teria valores, ficou surpreso, por não imaginar de onde e quanto poderia ser o valor, mas, mesmo assim, não imaginava que seria uma quantia alta. “Na melhor das hipóteses, uns 100 reais”, disse.

O engenheiro, que também atua como professor, esperou a data certa, que era dia 22 de março, para realizar a consulta. “Acho que entre saber que tinha e saber quanto teve o intervalo de um mês. Aí começaram a sair as notícias e reportagens sobre pessoas que descobriram o saldo, inclusive de uma idosa que estava planejando trocar de carro e recebeu uns dois reais. A expectativa que já era baixa se tornou inexistente”, brincou.

Jerônimo, por se considerar curioso, disse que precisava daquela informação para seguir a vida em paz e declarou surpresa ao verificar a quantia. “Eu esperava uns 10 centavos, e tinha R$ 16,70 oriundo do Banpará. Eu trabalhei para o estado em 2016, época que usava uma conta desse banco para receber dinheiro”, comenta.

Além dos valores serem considerados abaixo da expectativas, Jerônimo retrata o que ele considera uma pegadinha. “Os anúncios dizem que você pode receber esse dinheiro de forma eletrônica, basta cadastrar a forma de recebimento durante a consulta do saldo. Quando eu fui solicitar o resgate, fui informado que o banco não tinha permitido o resgate de forma digital. Se eu quisesse receber, teria de entrar em contato com o banco, mas nem telefone de contato exibiram no site”, reclamou.

A empresária Edna Moreira, de 53 anos, atua no segmento de beleza e bem-estar, e pensou que pudesse ter algum resíduo do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), na época que trabalhou de carteira assinada. Mas ela, a irmã e mãe ficaram decepcionadas ao realizar a consulta e ver o saldo inferior a R$ 2.

“A minha irmã tinha pensões alimentícias para receber e o ex-marido depositou em juízo, mas quando foi ver tinham centavos. Imagina, quem for pagar no cyber para imprimir ia pagar mais do que o que tinha pra receber. Acho que o governo teve até boa vontade, a meu ver, para achar os donos desse dinheiro, e pode ser que alguém tenha valor maior, mas 99% da população não tem. Eu, minha mãe e irmã, o valor era tão baixo que não valia ficar na frente no computador”, finaliza.

Fernanda Rodrigues é servidora pública e conta que criou certa expectativa. Contudo, diferente de Jerônimo, o saldo constava zerado durante a consulta. “Eu fiz a consulta no site, no período que foi noticiado. Como não entendo muito bem sobre isso, preferi verificar se existia alguma quantia e vi que não constava nenhum valor. Tinha a expectativa de ter algum valor esquecido em outras contas que tinha. Se tivesse algo, usaria para pagar despesas, como licenciamento do carro, porque precisando sempre estamos, está tudo muito caro, mas não recebi nada”, diz.

A jovem também afirmou que foi motivada pela a amiga de trabalho, Valéria Amaral Santos, tinha consultado e visto que havia algum valor para receber. Mas, ao ser perguntada sobre a quantia, esta última informou ter esquecido de buscar novamente o endereço eletrônico para saber sobre os valores e, ainda, a forma com que resgataria a quantia.

“Fiquei sabendo através da televisão, jornais. Quando vi a entrevista no jornal pesquisei na internet e fui procurar o site Valores a Receber. Aí digitei meus dados e apareceu que eu tinha de fato algo a receber, só que não apareceu o valor. Aí aguardei o período e o dia que vou saber é amanhã. Agora estou fazendo as verificações para aumentar o nível da conta para poder acessar o valor. Com esse dinheiro, dependendo do valor, vou saldar as dívidas”, declara.