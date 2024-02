Auxílio Gás começa a ser pago nesta sexta-feira (16); mais de 500 mil famílias vão receber no Norte

O pagamento do Auxílio Gás começa nesta sexta-feira (16) e deve contemplar 536,32 mil famílias que vivem na Região Norte do Brasil. Em todo o país, o benefício de R$ 102 será repassado a mais de 5,5 milhões de famílias.

Ao todo, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em fevereiro é de R$ 566,3 milhões. Os recursos são repassados a cada bimestre e correspondem ao valor total do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13kg por residência contemplada. O benefício é calculado a partir da média nacional do produto, analisada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Cerca de 58% das pessoas alcançadas pelo Auxílio Gás são do sexo feminino. Os lares que têm mulheres como responsáveis familiares representam 89,3%.

O Nordeste se destaca com a região que recebe a maior transferência de recursos, são R$ 268,7 milhões para 2,63 milhões de famílias atendidas. No Sul, o programa atende a 369,58 mil famílias, em um investimento de R$ 37,69 milhões. Já no Centro-Oeste, as mais de 204,51 mil famílias somam R$ 20,86 milhões de repasses, enquanto que no Sudeste o montante é de R$ 184,3 milhões para 1,8 milhão de beneficiários.

Seguindo o mesmo calendário do Bolsa Família, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS), o pagamento do Auxílio Gás tem início na sexta-feira (16.02), contemplando os beneficiários com NIS final 1. O cronograma segue de forma escalonada até o dia 29, concluindo com quem tem NIS final zero.

Cronograma de pagamento

Final do Nis - Data de pagamento

1. - 16/02

2. - 19/02

3. - 20/02

4. - 21/02

5. - 22/02

6. - 23/02

7. - 26/02

8. - 27/02

9. - 28/02

0. - 29/02