Atirador mata quatro pessoas dentro de igreja na Califórnia

Um homem atirou e matou suas três filhas nesta segunda-feira (28) dentro de uma igreja em Sacramento, na Califórnia.

A polícia foi acionada após os disparos e foram encontradas cinco pessoas sem vida, já que o atirador também matou uma pessoa que, supostamente, acompanhava as filhas e se matou na sequência. As informações são do G1.

As vítimas eram três meninas de 9, 10 e 13 anos, segundo Rod Grassmann, porta-voz do gabinete do xerife do Condado de Sacramento. Não está clara a idade nem o nome da quarta pessoa.

"Isso é, até o que posso dizer neste momento, um tipo de incidente relacionado à violência doméstica", disse Grassmann a repórteres na noite de segunda-feira.

O atirador estava afastado da mãe de suas filhas, que tinha uma ordem de restrição contra ele, disse o xerife Scott Jones.

O nome do homem não foi divulgado até a última atualização desta reportagem, mas autoridades falaram que ele tinha 39 anos.

Nenhum culto acontecia dentro da igreja no momento do crime.

Segundo os investigadores, tudo leva a crer que o pai estava em uma visita supervisionada com as filhas, por isso a quarta pessoa pode ser um adulto que acompanhava as crianças.