Associados Sicredi terão R$ 60 bilhões em recursos para financiar produção

O Plano Safra 2023/2024 começou no dia 1º de julho e segue até 30 de junho do próximo ano. Neste ciclo, os associados do Sicredi em todo o país têm R$ 60 bilhões em recursos para financiar a produção agrícola e pecuária. O valor é 16% maior que o disponibilizado na temporada 2022/2023, com estimativa de realizar 375 mil operações.

No Pará e nos estados de Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e algumas cidades de Goiás, estão disponíveis aos associados cerca de R$ 11,5 bilhões, volume também 16% superior ao que o valor planejado para a safra que terminou (R$ 9,9 bilhões).

Do total de recursos disponibilizados pelo Sicredi nesses estados, a estimativa é que 70% sejam destinados ao custeio da safra e outros 30% para investimentos e comercialização. Além disso, a projeção é conceder R$ 6 bilhões por meio de Cédulas do Produtor Rural (CPR), que tiveram uma demanda expressiva na última safra.

Por público (pequenos, médios e grandes produtores), a previsão é liberar cerca de R$ 705 milhões para a agricultura familiar (recurso 15,1% maior que o destinado na última safra para essa classe de produtores), e R$ 10,867 bilhões para agricultura empresarial (sendo R$ 1,343 bilhão para médios produtores e R$ 9,524 bilhões para os demais), volume 16,2% superior ao previsto na safra recém-terminada.

O Plano Safra 2023/2024 foi lançado na última semana pelo governo federal, quando foram anunciados R$ 364,2 bilhões para o financiamento da agricultura e pecuária empresarial no País. A quantia é 26,8% maior que a destinada no Plano Safra anterior, de R$ 287,1 bilhões.

Como solicitar crédito

Antes de solicitar o crédito, o produtor rural associado deve planejar a próxima safra, considerando o que vai plantar, qual a área de cultivo e o orçamento necessário com base na análise de solo e sob orientação técnica quanto ao uso dos insumos e os demais serviços que serão utilizados. Em seguida, é indicado que o associado procure sua agência ou utilize os canais digitais como o aplicativo do Sicredi e o WhatsApp para dar andamento à contratação do crédito.

Balanço da Safra 2022/2023

No Plano Safra 2022/2023, as cooperativas do Sicredi nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e algumas cidades de Goiás liberaram R$ 13 bilhões em recursos para produtores rurais, valor 10,2% superior aos R$ 11,7 bilhões emprestados na safra anterior. A cifra ultrapassou em 30% o volume planejado, que era de R$ 9,9 bilhões. Foram 76.132 operações no ciclo encerrado agora, incremento de 3% sobre o anterior (73.959). Em todo o País, o Sicredi liberou R$ 51,7 bilhões em mais de 308 mil operações, considerando R$ 18 bilhões em CPR.

Nesses estados, a agricultura empresarial contratou a maior parte dos recursos, sendo R$ 2,737 bilhões pelos médios produtores (+8,1% sobre a safra anterior) e R$ 7,611 bilhões pelos grandes produtores (+15,6%). A agricultura familiar foi responsável pela contratação de R$ 2,655 bilhões na última safra.

Do total emprestado pelas cooperativas nessas localidades, a maior parte dos recursos foi para a CPR, cuja finalidade é tanto para custeio quanto para investimento. O valor contratado somou R$ 5,658 bilhões, avanço de 189% sobre os R$ 1,954 bilhão da temporada anterior. Foram mais de 11,4 mil operações.

As contratações para o custeio da produção somaram R$ 4,415 bilhões e para investimento foram destinados R$ 2,930 bilhões. Para comercialização foram emprestados R$ 110 milhões, salto de 60,8%. Nesta temporada, as operações de moeda estrangeira se destacaram. O volume demandado saltou de R$ 691,5 milhões na safra 2021/2022 para R$ 1,531 bilhão na 2022/2023, alta de 121%. O número de operações passou de 258 para 491 de uma safra para outra.