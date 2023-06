SICREDI Grandes Rios fomenta o Cooperativismo no Pará

Se Gente que Coopera Cresce, a SICREDI Grandes Rios tem entre os seus principais objetivos fortalecer o cooperativismo na sua área de atuação, como forma de trazer desenvolvimento social e econômico. É o que motivou a iniciativa da diretoria da cooperativa em fazer doação de caminhonete para o Sistema OCB/PA, que é o órgão máximo de representação das cooperativas no estado do Pará, na segunda, dia 12. A singular financeira é a primeira do Brasil a realizar uma parceria neste formato.

O veículo será utilizado pela entidade exclusivamente para o atendimento às cooperativas e a grupos interessados em atuar por meio do segmento nos 144 municípios do Pará. Serão feitas visitas in loco nas cooperativas, ações de formação profissional, monitoramento, fortalecimento da gestão, promoção social, fomento a mercado, entre outras das mais diversas soluções em desenvolvimento de cooperativas oferecidas pelo Sistema OCB/PA.

Além da entrega simbólica, em reunião com a diretoria do Sistema OCB/PA ocorrida na sede administrativa da cooperativa em Colíder no Mato Grosso, a diretoria da cooperativa financeira apresentou os dados atualizados de crescimento e os passos seguintes da sua expansão no Estado. As próximas agências a serem entregues serão em Óbidos, Alenquer, Monte Alegre, Oriximiná, Cametá e Marcelândia. Já foram entregues no primeiro semestre de 2023 agências em Placas, Uruará, Medicilândia e Anapú. Também já há uma agência em construção em Alta Floresta (MT).

Todas as agências seguem o modelo Sicredi Smart, ou seja, são projetadas para oferecer uma experiência bancária moderna e personalizada, sem caixas de autoatendimento em seu interior. Os associados tem acesso a mais de 300 produtos e serviços financeiros, incluindo conta corrente, poupança, empréstimos, investimentos e seguros, além de canais digitais inovadores para facilitar suas operações bancárias.

"A Sicredi Grandes Rios continua comprometida em fortalecer o desenvolvimento socioeconômico das comunidades onde atua. Com estas inaugurações, a cooperativa reafirma seu compromisso em proporcionar serviços financeiros acessíveis e de qualidade para impulsionar o crescimento e a prosperidade, incluindo regiões muitas vezes desassistidas por instituições financeiras", afirmou o presidente da SICREDI Grandes Rios MT/PA/AM, Paulo Roberto Schmidt.

Um dos grandes desafios agora é ampliar também o volume de operações financeiras no Pará. Como desdobramento da reunião, a proposta é fazer um trabalho conjunto entre a SICREDI Grandes Rios MT/PA/AM e o Sistema OCB/PA com grupos da agricultura familiar nos municípios de atuação da cooperativa para fortalecer os empreendimentos locais e, assim, aumentar o poder de consumo e acesso a crédito.

Serão feitas reuniões chamando a população local com palestras técnicas sobre o cooperativismo, mobilizando e sensibilizando os empreendedores sobre o que é uma cooperativa. O Sistema OCB/PA também continuará acompanhando os grupos interessados em atuar por meio do segmento, fortalecendo a gestão e fomentando o mercado desses grupos.

Outro desdobramento será a construção de um planejamento de cursos para qualificação profissional dos colaboradores. Um dos destaques será a formação de uma turma de MBA em Gestão de Cooperativas nos municípios de Santarém e Altamira. Também haverá participação de colaboradores no HSM+, que é um dos maiores eventos do Brasil que traz as principais tendências mundiais em inovação e gestão. Já na área de promoção social, o Sistema OCB/PA continuará apoiando as ações do Dia de Cooperar, União Faz a Vida e Programa Crescer.

"Nos orgulha muito ver o crescimento da cooperativa, porque revela o quanto o cooperativismo está chegando em todas as regiões do Estado. E não chega de qualquer forma. Leva desenvolvimento onde alcança, fortalecendo a economia, os empreendedores e a sociedade como um todo. Por isso, estamos à disposição para auxiliar a cooperativa no que for preciso, seja na formação profissional dos seus colaboradores, seja no fomento ao mercado a partir do cooperativismo", afirmou o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol.