Associação Comercial do Pará celebra 206 anos com exposição histórica

A Associação Comercial do Pará (ACP) celebra, no dia 3 de abril, 206 anos de fundação. Criada em 1819, a entidade acompanha a evolução econômica do estado, consolidando-se como uma das instituições mais antigas do setor produtivo no Brasil.

Para marcar a data, a ACP realizará um evento no Salão Nobre, às 18h30, com uma exposição inédita de seu acervo histórico. A mostra faz parte do projeto do Memorial da entidade, que reunirá móveis, esculturas, documentos e obras de arte sobre sua trajetória. Durante a cerimônia, também serão diplomadas as empresárias Suely Menezes e Ana Santiago como Diretoras Beneméritas da ACP, além da recepção oficial de novos associados.

Imagem do memorial histórico da ACP (Foto: Divulgação/ACP)

“Mais do que celebrar o passado, este aniversário reafirma nosso compromisso com o presente e o futuro do Pará. A ACP sempre foi um espaço de diálogo e inovação para o empresariado. Nosso objetivo é seguir impulsionando o desenvolvimento econômico, oferecendo suporte aos nossos associados e fortalecendo o ambiente de negócios no estado”, afirma a presidente da ACP, Elizabete Grunvald., que também é a primeira mulher a ocupar o cargo e está em seu quarto mandato.

A ACP conta hoje com 13 Câmaras Setoriais, quatro Conselhos e a Universidade Corporativa, voltada à qualificação empresarial. Com iniciativas voltadas à inovação e ao fortalecimento do setor produtivo, a entidade segue contribuindo para o crescimento econômico do estado.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)