Associação Comercial do Pará celebra 205 anos e apresenta nova diretoria 

A Associação Comercial do Pará comemorou 205 anos de atuação empreendedora, com um evento festivo na noite desta quarta-feira (3), em Belém, ocasião em que também foram apresentados os novos dirigentes da entidade para o biênio 2024-2026. Reeleita, Elizabete Grunvald foi reconduzida ao cargo de presidente à frente dos novos diretores.

"Hoje é um dia especial para mim e para todos que construíram e constroem a cada dia a história da Associação Comercial do Pará. Celebramos uma caminhada de 205 anos de importante trabalho na defesa dos interesses da classe produtiva e do desenvolvimento econômico do Pará", declarou Grunvald.

A celebração reuniu empresários, lojistas, representantes dos Poderes Executivo e Legislativo. De frente para o salão lotado de convidados, Elizabete Grunvald destacou a atuação diversificada da ACP.

Trabalho multissetorial

"Já transpusemos os muros do comércio e atuamos de forma transversal e multissetorial", disse Elizabete Grunvald, referindo-se ao engajamento da ACP enquanto fórum estrategista para a economia paraense, disposta a firmar parcerias e alianças com o setor produtivo.

“Trabalhamos alinhados com as demais entidades empresariais discutindo e propondo alternativas para a melhoria do ambiente de negócios e da infraestrutura necessários para a melhor performance da atividade produtiva”, acrescentou ela.

Entre empresários e industriais, a vice-presidente do Grupo Liberal, Rosângela Maiorana, foi recepcionada pela direção da ACP. Também participaram do evento representantes do governo estadual, como o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará, Lutfala Bitar, que felicitou a ACP pela reeleição de Elizabete.

"Em 205 anos, pela primeira vez nós temos uma mulher na presidência do Conselho Diretor: a Beth Grunvald. Ela está fazendo um excelente trabalho, e eu, como presidente superior, acompanho de perto a trajetória dela e a parabenizo", disse Lutfala Bitar, que também preside o Conselho Superior da Associação Comercial do Pará (ACP).

Força econômica feminina

Superintendente da Sudam, Paulo Rocha prestigiou o evento e destacou a força econômica liderada por mulheres. “Parabenizo a presidenta, é um momento importante para as mulheres ocuparem seus espaços. Elizabete conquistou esse espaço a partir das suas qualidades políticas, comerciais e empresariais”.

O ex-senador também falou do papel pioneiro da ACP. “A Associação teve e tem um papel importante. Em um tempo em que não havia industrialização e o grande empreendimento vinha através do comércio, das nossas trocas, a ACP uniu grandes empreendedores, alguns daqui, outros de fora, e teve a capacidade de reunir homens e mulheres para poder transformar essa entidade”, disse Paulo Rocha.

Primeira vice-presidente do Conselho da Mulher Empresária, Poliana Bentes Gomes, que atua como consultora especializada em estratégias de negócios e assessoria empresarial, também felicitou a recondução de Elizabete à presidência da ACP e a apresentação dos novos diretores da entidade.

"Para nós, mulheres, é um orgulho grande ver uma mulher que chegou lá e a Elizabete nos incentiva, tem um espírito de união, o que faz com que a gente impulsione cada vez mais os negócios aqui na região de Belém. Então, para nós é importante estarmos aqui hoje, celebrando esse marco que são os 205 anos da ACP, uma associação que estimula o empreendedorismo paraense."

Entre parlamentares, estavam os deputados estaduais Fábio Freitas (Republicanos) e Lívia Duarte (PSol). A parlamentar assinalou a contribuição profissional feminina para a economia estadual.

"O segmento empresarial ganha com a presidência de uma mulher, como é o caso da ACP agora. A economia feminina sustenta o Pará há séculos. Já somos nomes de destaques em várias frentes da economia paraense, mas o chão da economia paraense, as chefias de família, aquelas que sustentam filhos, netos, aquelas que saem de manhã pensando o que têm de trazer no final do dia, a economia doméstica diária, já é feita por mulheres. Não tenho dúvida nenhuma disso", disse Lívia Duarte.