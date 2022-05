As companhias Gol e Avianca anunciam acordo para criar Grupo Abra

Um acordo entre as companhias aéreas Gol e Avianca foi anunciado nesta quarta-feira (11). As empresas, brasileira e colombiana, respectivamente, farão parte da mesma holding, o Grupo Abra. O objetivo é “criar um grupo líder em transporte aéreo na América Latina”, afirmaram as empresas, em comunicado.

As empresas, no entanto, vão manter manterão operações independentes, enquanto "se beneficiam de maior eficiência e investimentos feitos pelo mesmo grupo controlador", completa a nota pública.

Constantino de Oliveira Junior, fundador da Gol, será o CEO do novo grupo e Roberto Kriete será o presidente do conselho de administração. O Abra Group Limited será uma empresa de capital fechado incorporada no Reino Unido. O grupo controlará a Avianca e a GOL e, como consequência, também deterá participação econômica não controladora nas operações da Viva na Colômbia e no Peru e uma participação minoritária na Sky Airline, no Chile.

A Avianca Group possui uma frota de mais de 110 aeronaves e é a companhia aérea líder na Colômbia, América Central, Equador e opera 130 rotas na América Latina. A GOL opera uma frota de 142 aeronaves.