Após leilão na semana passada, governo do Pará estuda concessão de mais rodovias

O Pará teve seu primeiro leilão de concessão de uma rodovia pública estadual à iniciativa privada, em evento realizado na Bolsa de Valores de São Paulo, na última quarta-feira (15), e agora o governo do Estado estuda fazer operações parecidas em outras rodovias paraenses, como a PA-275, a PA-160 e a PA-256, segundo adiantou o titular da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), Adler Silveira, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal na manhã desta segunda-feira (20).

Ele afirma que o governo do Pará tem feito esses estudos a partir de uma contagem de tráfego nas rodovias estaduais, porque, dessa forma, é possível saber se a receita que será gerada pela quantidade de veículos que trafegam pela rodovia será suficiente para cobrir os custos e os investimentos necessários naquele trecho.

“Nós estamos iniciando agora um estudo na PA-275, junto com a PA-160, são as que ligam o ‘cinturão’, o coração da mineração em Parauapebas e Canaã dos Carajás com a BR-155, até Eldorado dos Carajás. Nós também estamos avaliando as nossas novas rodovias que estamos finalizando, como a PA-256, por exemplo, rodovia que sai de Paragominas e vai até Tailândia”, detalha.

Essas, de acordo com Silveira, são alternativas que vão seguir os mesmos critérios da escolha pela PA-150, buscando encontrar os principais corredores logísticos onde há um impacto maior no desgaste da rodovia, para avaliar se, de fato, esses locais têm condições de passar para concessão da iniciativa privada.

A matéria completa, que traz entrevista com o secretário Adler Silveira, pode ser conferida na edição desta terça-feira (20) do jornal impresso O Liberal.