Apas Show 2023 traz novidades para negócios de alimentos e bebidas

O CEO da Indústria de Bebidas Paraense (Inbepa), Ronaldo Jr., e o diretor comercial da Inbepa, Renato Costa, participam, ao lado de representantes da Associação Paraense Supermercados (Aspas) da 37ª edição da Apas Show, em São Paulo. O evento realizado entre os dias 15 e 18 de maio é considerado uma das maiores feiras de alimentos e bebidas das Américas.

“Foi uma ótima oportunidade para encontrarmos os parceiros comerciais da Inbepa, dentro desse cenário nacional, com perspectivas positivas para o decorrer do ano. Além disso, a feira oportuniza ver de perto todo o portfólio de empresas de diversos tamanhos, do varejo, supermercadistas, fornecedores, bebidas em geral, carnes, tecnologia de armazenamento e afins”, comenta Renato Costa.

De volta à Belém, onde está sediada a Inbepa, os empresários voltaram com novidades e planos para o futuro do negócio local. “Durante o Apas Show, conversamos com os clientes de autosserviço, supermercadistas regionais e nacionais, para conhecer melhor este relacionamento dos fabricantes, que é o nosso caso, com quem está na ponta da venda no autosserviço”, revela o diretor comercial.

“O setor de bebidas já está pensando em trabalhar de forma retornável, agora no autosserviço. Vimos que algumas empresas de bebidas já estão com uma máquina de receber embalagens retornáveis, fazendo com que o produto fique mais acessível e com responsabilidade ambiental, pois o autosserviço é um canal de venda de produto descartável. Alguns modelos de máquinas podem ser uma novidade pro mercado local, pois elas recebem embalagem vazia, gera um crédito e o cliente sai com a embalagem cheia, pagando apenas o líquido. Nossa expectativa é poder trabalhar com essas máquinas aqui em Belém”, explica.

O Apas Show

Promovido pela Associação Paulista de Supermercados (Apas), a programação reuniu cerca de 850 expositores, sendo mais de 200 internacionais. A meta da organização era movimentar R$ 14 bilhões em negócios até o último dia do evento.

Na avaliação do presidente da Aspas, Jorge Portugal, o evento foi um sucesso. “Foi uma feira de grandes inovações, com tendências e amostras de lançamentos e oportunidades de negócios. Do setor alimentício, ela é a maior das Américas, e do setor supermercadista, é a maior do mundo. Ou seja, é onde se concentra todo o setor, não somente do Brasil, mas também do exterior”, comenta.

Com a programação deste ano, a organização quis reforçar o conceito “Além de Alimentos”, que reflete seu posicionamento de oferecer absolutamente tudo de mais relevante para o setor, desde alimentos e bebidas, incluindo tecnologia e inovação, passando por logística, finanças, infraestrutura, equipamentos e conteúdos relevantes para o varejista.

As novidades dessa edição refletiram as mudanças nos hábitos do brasileiro, como a hipersegmentação, o crescimento do consumo de alimentos frescos e saudáveis e o aquecimento do mercado nacional. “Nos últimos anos, acompanhamos muitas mudanças sociais que se refletem nos hábitos de consumo do brasileiro. A Apas Show2023 trouxe temas e lançamentos que estão em sinergia com essas transformações e mostram um caminho sem volta para o varejo nacional”, diz Carlos Corrêa, diretor-geral da Apas.