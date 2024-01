Aluguéis 16% mais caros: corretor paraense diz que alta se dá por melhorias nos imóveis

O alto custo de aluguéis de imóveis no Pará é devido, principalmente, a melhorias nas condições dessas moradias, de acordo com um profissional da área ouvido pelo Grupo Liberal. Nesta terça-feira (16), o Índice FipeZAP apontou que, em 2023, houve uma alta de 16,16% nos valores de aluguéis no país, o que tem sido verificado também localmente por corretores.

Este aumento anual foi mais que o triplo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, que avançou 4,62% no ano. Com isso, a alta real dos novos aluguéis, descontada a inflação, foi de 11,54%. Este resultado do levantamento ficou ligeiramente abaixo do registrado em 2022, quando o avanço foi de 16,55%, o maior em 11 anos. A reportagem entrou em contato com o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da 12ª Região (Creci-PA/AP), mas a entidade não concedeu entrevista.

Para o corretor Edmilson Moraes, que atua em Belém e região, hoje a demanda por imóveis no Pará leva muito em conta a condição, o acabamento e o que é oferecido no condomínio; não importando mais apenas a localização da casa ou do apartamento. “Desde novembro do ano passado até agora em janeiro, tenho conseguido alugar imóveis de alto padrão. Aluguei um de R$ 4.700. No ano passado tive uma dificuldade muito grande de alugar imóveis de alto padrão devido ao indexador de correção, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), que estava muito alto”, conta.

Edmilson afirma que, hoje em dia, os proprietários de imóveis não podem elevar os preços de aluguéis apenas porque o índice encareceu - devem oferecer algum diferencial ou melhoria para os locatários. “Se os proprietários forem aplicar isso no preço do aluguel, pode ser que ele tenha sucesso, dependendo do que vai oferecer, do que esse imóvel tem, qual é o acabamento do imóvel para ter um aumento desse. Mas tem muito imóvel sucateado no mercado de aluguel, com reforma grosseira, sem acabamento, e isso é analisado por quem está locando”, detalha. Portanto, seguir o reajuste anual depende do estado da construção de cada propriedade.

População busca comodidades

Apesar de alguns bairros de Belém terem ganhado destaque no mercado de aluguel em 2023, segundo o corretor, muitas pessoas já não dão prioridade para a localização. Antes, conta, as pessoas se importavam quase exclusivamente com a área onde o imóvel estava localizado, mas agora os moradores buscam certas comodidades, como academias no condomínio.

“Algumas coisas não eram tidas como prioridade, mas agora as pessoas procuram imóveis mais modernos, com acabamento mais sofisticado para pagar o que é justo”, opina. Antes, se alguém optava pelo bairro mais seguro e no centro, mas ficava sem o conforto adequado, agora já exige um pouco mais. “As pessoas estão cuidando mais do corpo e têm o tempo mais escasso, o que exige ter uma academia no condomínio ou prédio. Esses critérios de exigências impactam no preço do imóvel”, diz Edmilson.

Distância deixou de ser problema

As propriedades que garantem mais conforto e um acabamento mais sofisticado podem até ser mais distantes do centro, segundo o profissional, e não necessariamente mais baratas por serem longe. Embora existam alguns bairros com mais apelo na capital, como Nazaré, Umarizal e Reduto, diz Edmilson, a procura por imóveis na Augusto Montenegro ou na BR-360 também está crescendo. Um motivo é que os moradores, nesses casos, podem estar em busca de uma vida mais tranquila. Outro é que a rota pode fazer mais sentido de acordo com o trabalho do locatário.

“Um empresário que atendi alugou na BR. Ele poderia ter alugado no centro, porque foi R$ 4.700, mas ali é viável para ele. De forma gradativa, houve crescimento em vários bairros e houve uma mudança no comportamento dos inquilinos. A procura voltou a ser mais por condomínio fechado do que por apartamento, e os acessos ao BRT, João Paulo II e Independência facilitaram mais essas buscas, esses requisitos”, avalia.