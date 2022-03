Alubar entrega primeiro embarque de produto fabricado na nova unidade nos EUA

O Grupo Alubar deu início às operações de sua nova unidade, no condado de New Madrid, nos Estados Unidos, nos dois primeiros meses deste ano. A empresa acaba de concluir a primeira entrega de vergalhões de alumínio, fabricados na Alubar Metals Misssouri para um cliente norte-americano, a Nehring Electrical Works Company. O primeiro embarque de vergalhões da Alubar fabricados nos EUA foi de cerca de 18 toneladas.

Com o início dessa operação, a Alubar, que já era a maior fabricante de cabos elétricos de alumínio da América Latina, tornou-se também a maior produtora de vergalhões e ligas de alumínio do continente americano. A nova planta de vergalhões de alumínio adquirida pela Alubar possui 70.000 m² e pertencia ao parque fabril da Magnitude 7 Metals, que também produz lingotes de alumínio primário no local, às margens do rio Mississipi, na divisa com os estados de Kentucky e Tennesee.

A aquisição da fábrica nos Estados Unidos busca fortalecer a presença da Alubar no mercado norte-americano, que ainda precisa importar vergalhões de outros continentes para abastecer a fabricação de produtos que têm as ligas de alumínio como matéria-prima.

“O laminador nos permitirá atender diversos segmentos da indústria norte-americana, como os setores de cabos elétricos, siderúrgico, manufaturados de alumínio, entre outros”, afirma o Diretor Executivo do Grupo Alubar, Maurício Gouvea dos Santos. Inicialmente, serão criados 55 empregos diretos com a retomada das atividades do laminador.

Presença nas Américas

O Grupo Alubar é o maior fabricante de cabos elétricos da América Latina e o maior produtor de vergalhões de alumínio do continente. Há mais de 20 anos no mercado, a empresa surgiu em Barcarena, no Pará, estado do norte do Brasil, onde ainda hoje está localizada a sua maior unidade fabril. Em 2019, a Alubar deu início ao seu plano de expansão de mercado, com a aquisição de uma fábrica de cabos elétricos em Montenegro, no Rio Grande do Sul, e uma de vergalhões de alumínio em Bécancour, no Canadá.

Para acompanhar o novo posicionamento global da empresa, em 2020 surgiu o escritório Alubar Global Management, que passou a reunir as Diretorias estratégicas em São Paulo, cidade que é o maior centro financeiro da América Latina.

A empresa também tem um escritório comercial em Miami (EUA), além de um centro de distribuição em Cotia (SP) e um escritório de apoio no Centro Histórico da capital paraense, Belém.