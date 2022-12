Alta temporada eleva preços de imóveis por temporada

O mercado de imóveis para aluguel por temporada geralmente se aquece durante as festas de final de ano. A cerca de 20 dias para a chegada do ano de 2023, os anúncios de imóveis em ficam inflacionados, especialmente nas regiões balneárias do estado, que podem chegar a ter valores próximos ou até superiores a outros destinos turísticos importantes do país.

Na plataforma Airbnb, por exemplo, uma acomodação para família com dois adultos e duas crianças em Salinópolis, no nordeste paraense, é cotada por um valor médio de R$1.916 por noite no período entre 29 de dezembro e 2 de janeiro de 2023. Ou seja, uma família com esse perfil pode desembolsar cerca de R$ 9.580 para aproveitar cinco dias nas praias e resorts da região.

LEIA MAIS:

Na cidade de Fortaleza, a hospedagem para o mesmo padrão familiar no mesmo período é estimada em R$ 1.637 por noite, ou seja, cerca de 15% a menos. Ainda assim, os valores cobrados em Salinas estão abaixo daquele que é considerado o principal destino brasileiro no Réveillon. No Rio de Janeiro, a média de preços por diária no mesmo período está em R$ 2.157.

A variação pode ser ainda mais drástica se comparada com outros períodos de baixa temporada. A plataforma aponta que as acomodações de Salinas no mês de março tem preço médio de R$779. Isto é, dependendo da época do ano pode haver uma variação de mais de 100% entre os preços atuais e os cobrados em demais períodos.

É o caso do imóvel oferecido pela autônoma Gabriela Lima Costa no centro de Salinópolis. A casa é dos pais de Gabriela e entre seus atrativos tem a localização que dá acesso às praias, comércios e serviços, as três suítes, refrigeração, garagem para até três veículos, churrasqueira e outras vantagens para acomodação de até 12 pessoas. Ela conta que em outros feriados a média de preços por diária costuma ser de R$ 500, porém o pacote para quatro dias durante o Réveillon é oferecido a R$ 4500. Ou seja, a diária atual está em R$ 1.125.

Apesar do valor elevado, Gabriela diz que já recebeu propostas de pessoas interessadas e espera alugar a casa para os visitantes que pretendem chegar nas próximas semanas. “Já tive propostas de aluguel. No começo a procura é mais fraca, mas quando vai chegando mais perto da data aumenta tem bastante. A proposta de valor é de considerando o que nós consideramos adequado para a alta temporada, mas estamos dispostos a negociar”, afirma.

Na opinião da corretora de imóveis Franciele Minhoto, que tem como um dos focos de atuação a oferta de alugueis por temporada na capital paraense, a demanda constante de clientes também influencia nos preços do mercado. Segundo ela, mesmo em Belém o setor está aquecido. “A locação por temporada sempre tem um fluxo grande de pessoas entrando e saindo. Não tem um período específico em que mais tem locação porque é algo continuo. Os imóveis de locação passam, no máximo, uma semana desocupados. E tem determinados perfis que são mais difíceis de encontrar e saem mais rápido, que são aqueles para aluguel de menos de seis meses e aqueles mobiliados”, comenta a corretora.