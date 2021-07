Alta nos preços dos ovos de galinha chega a 30%, em Belém

Um dos produtos da alimentação básica do brasileiro, o ovo de galinha também registrou aumento de preços bem acima da inflação, ao longo deste ano, nas feiras e supermercados de Belém. No mês de junho, por exemplo, em alguns casos, o consumidor da capital paraense teve que desembolsar até R$ 2,50 do que ele precisava pagar em dezembro, para comprar uma dúzia do produto.

De acordo com levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), no semestre, o aumento de preços das duas principais marcas vendidas na cidade, gira entre 20,56% e 32%, bem acima da inflação estimada em torno de 3,50% para o mesmo período.

O produto apresentou a seguinte trajetória de preços: Em dezembro de 2020, a dúzia de ovos de galinha da Marca Cami Top foi comercializada em média a R$ 7,75. No inicio deste ano (janeiro), permaneceu com o mesmo preço, mas em maio já estava sendo vendido a R$ 10,22. No mês passado (Junho), o valor médio observado em feiras e supermercados era de R$ 10,23. Com isso o preço do produto apresentou uma alta acumulada no primeiro semestre deste ano de 32,00% contra uma inflação e no mês (junho em comparação com maio) de 0,10%.

Já a dúzia dos ovos de galinha da marca Gaasa também comercializado apresentou a seguinte trajetória de preços: Em dezembro de 2020, era comercializado em média a R$ 6,81. No inicio deste ano (janeiro) passou a ser ventido pelo preço médio de R$ 7,46. Em maior já estava com preço médio de R$ 8,54, caindo para R$ 8,21% em junho. Com isso o preço do produto desta marca apresentou alta acumulada no primeiro semestre deste ano de 20,56%. Na comparação com maio, houve queda de -3,86% no preço.

O Dieese observa que, de maneira geral, o custo da alimentação dos paraenses continuou em alta. No mês passado a Cesta Básica custou R$ 518,53 comprometendo na sua aquisição metade do atual salário mínimo de R$ 1.100,00 (em vigor desde o dia 1º de janeiro).