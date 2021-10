Alta do combustível deixa custos do transporte mais caros no feriado prolongado

Mesmo com o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, os feriados prolongados costumam levar um grande número de pessoas aos principais balneários paraenses. Na próxima semana, com a possibilidade da folga ‘enforcada’ na segunda-feira, em razão do feriado de Nossa Senhora de Aparecida, na terça-feira (12), muitas pessoas poderão aproveitar quatro dias seguidos de descanso. Para quem deseja sair da capital paraense, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) divulgou, nesta sexta-feira (8), balanço com os custos dos diferentes tipos de transportes.

No caso do Transporte Rodoviário Intermunicipal de passageiros, a entidade observa que o último reajuste oficial foi autorizado pelo Governo do Estado em 2019, ou seja, não houve aumento desde então. Já o transporte rodoviário interestadual de passageiros está em média 4,10% mais caro em relação ao mesmo período do ano passado, conforme o reajuste autorizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), em fevereiro deste ano.

No caso especifico da linha urbana para Mosqueiro (gerenciada pela Prefeitura de Belém), as passagens também não tiveram reajustes nos últimos 12 meses. O último aumento autorizado foi no dia 31 de maio de 2019, quando o valor da tarifa saiu de R$ 5,30 para R$ 5,80. Já na Linha Intermunicipal para o Mosqueiro operada pela empresa Coopetpan, o valor da passagem é R$ 12.

Para quem vai pegar a estrada em carro particular, os custos com transporte serão maiores que os verificados no mesmo feriado do ano passado devido, principalmente, às altas generalizadas nos preços dos combustíveis. Estudos do Dieese/PA com base em Pesquisas da ANP efetuadas no ultimo final de semana mostram que o litro da gasolina estava sendo comercializado em média nos postos da capital a R$ 6,052 com preços variando entre R$ 5,780 a R$ 6,199; o litro do Óleo Diesel (S-10) estava custando em média R$ 5,096, com menor preço encontrado de R$ 4,730 e o maior a R$ 5,399. Já o litro do Etanol estava custando em média R$ 5,759. O menor preço encontrado foi de R$ 5,496 e o maior R$ 5,999.

Consulte os preços das passagens de ônibus intermunicipais:

Bragança: R$ 49

Cametá: R$ 45 (com a travessia)

Capanema: R$ 39,75

Castanhal: R$ 16

Colares: R$ 25,50

Mosqueiro: o usuário pode pagar de R$ 5,80 (ônibus urbano fora do Terminal administrado pela Prefeitura de Belém) a R$ 12,00 (Ônibus Intermunicipal da linha regular administrada pela empresa COOPETPAN);

Marabá: R$ 105

Salinas: R$ 49

São Caetano de Odivelas: R$ 27

Tucuruí: R$ 99,50 (diurno) e R$ 108 (noturno);

Vigia: R$ 22,50