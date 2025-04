Aeroporto Internacional de Belém registra quase 946 mil passageiros no primeiro trimestre de 2025

O principal terminal aéreo da região Norte iniciou o ano com crescimento na movimentação de passageiros e com obras de modernização em andamento. Entre janeiro e março de 2025, o Aeroporto Internacional de Belém atendeu quase 946 mil pessoas em embarques, desembarques e conexões de voos nacionais e internacionais. Esse número representa um acréscimo de aproximadamente 11 mil passageiros em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 935 mil viajantes.

O crescimento também foi observado no volume de pousos e decolagens. Durante o primeiro trimestre, o Aeroporto Val-de-Cans contabilizou cerca de 8 mil operações, o que corresponde a um aumento de 1% em comparação com o mesmo intervalo do ano passado, quando ocorreram 7.934 movimentos aéreos.

Modernização e investimentos

Com os números do início de 2025, o aeroporto passa por um processo de modernização, impulsionado por investimentos de R$ 450 milhões da concessionária NOA (Norte da Amazônia Airports). As intervenções visam a atender a demanda crescente dos próximos anos e preparar a infraestrutura para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30).

Entre as melhorias, a área de embarque será quase triplicada — de 1.593 m² para 4.303 m² — e o primeiro pavimento do terminal será expandido para 3.380 m² com a construção de dois novos mezaninos. A nova configuração permitirá maior fluidez nos processos de inspeção e espera pelo voo, além de incluir uma praça de alimentação reformulada e sistemas de climatização, iluminação e fornecimento elétrico atualizados, com energia proveniente de fontes 100% renováveis.

Segundo Artur Thiago Costa, diretor financeiro da NOA, a área comercial também será ampliada em 45%, possibilitando mais ofertas de produtos e serviços. “Com a ampliação, estamos focados em atrair novas marcas para agregar valor à experiência dos passageiros. Nosso objetivo é criar um ambiente moderno, funcional e cheio de conveniências para quem utiliza o aeroporto”, afirma.

Avanços operacionais e em segurança

Para aumentar a eficiência e a segurança operacional, será construído um novo pátio para ampliar o número de posições de estacionamento de aeronaves. As cabeceiras 20 e 24 contarão com o sistema PAPI (Precision Approach Path Indicator), que oferece suporte visual aos pilotos durante a aproximação para pouso.

Outras melhorias incluem a restauração dos pavimentos do pátio, taxiways e pista de pouso e decolagem, além da modernização e automação do sistema de balizamento noturno. A sinalização horizontal será revitalizada e o ALS (Approach Light Systems) da cabeceira 06 passará por atualização.

De acordo com Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA, essas obras marcam uma nova era para a aviação na região Norte. “Em um ano tão importante, com a realização da COP 30, é essencial oferecer um aeroporto moderno, seguro e confortável. Além de melhorar a experiência dos passageiros, isso torna o terminal mais atrativo para novas operações aéreas e parceiros comerciais, impulsionando o turismo e a economia local”, conclui.