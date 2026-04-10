Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Adicional de periculosidade de 30% para motociclistas CLT entra em vigor em Belém

Medida beneficia profissionais com carteira assinada, mas categorias denunciam manobras de empresas para evitar o novo custo

Gabriel da Mota

Os motociclistas de Belém que possuem contrato de trabalho por meio da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) passaram a receber, neste mês de abril, o adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base. A medida, regulamentada pela Portaria MTE nº 2.021/2025, tornou-se obrigatória após o período de 120 dias de adaptação para as empresas, visando compensar os riscos de acidentes enfrentados por quem utiliza a moto como instrumento regular de trabalho em vias públicas. O impacto da nova regra atinge diretamente os setores de logística, entregas e serviços, gerando debates sobre o aumento nos custos operacionais e a exclusão dos trabalhadores de aplicativos, que permanecem sem o benefício por serem considerados autônomos.

Portaria detalha critérios para o pagamento do benefício

A aplicação do adicional de periculosidade não exige que o trabalhador permaneça 24 horas sobre o veículo, mas sim que o risco esteja presente de forma regular na rotina. “O foco não está no tempo contínuo sobre a moto, mas na presença regular do risco na dinâmica do trabalho. Se o empregado sai com frequência para fazer entregas, cobranças ou deslocamentos operacionais, a tendência é de enquadramento”, esclarece Kristófferson Andrade, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Pará.

O especialista ressalta que a portaria atual organiza critérios que já eram previstos em lei desde 2014, mas que enfrentavam impasses judiciais. Segundo Andrade, atividades administrativas que utilizam a motocicleta apenas em situações excepcionais e raras não geram o direito ao pagamento. “A Justiça do Trabalho sempre privilegia o que realmente acontece no dia a dia, não o que está escrito no papel”, destaca o advogado.

Setor de alimentação alerta para falta de fôlego financeiro

Para o setor de bares e restaurantes, o adicional representa um aumento relevante na folha, com reflexos em férias, 13º salário e FGTS. "Não há fôlego. Além dos 33% de empresas que já operam no prejuízo, outros 36% encerraram fevereiro em equilíbrio, sem lucro. Ou seja, quase 7 em cada 10 negócios não têm resultado positivo e, portanto, não têm capacidade de absorver um aumento expressivo", afirma Paulo Solmucci, presidente-executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), sobre os dados nacionais.

Isan Anijar, presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), manifestou preocupação com a sustentabilidade das operações. "A tendência natural é que parte desses custos seja repassada ao consumidor final", avalia o representante da ACP. Solmucci reforça que o novo encargo pode empurrar empresas que estão no "zero a zero" para o vermelho, ampliando a fragilidade financeira do setor em todo o país.

image Em Belém, entregadores autônomos reagiram ao adicional de 30% garantido a quem é CLT e relataram custos da profissão (Cristino Martins / O Liberal)

Federação denuncia manobras no registro da carteira

A Federação dos Mototaxistas e Motoboys do Estado do Pará (Fenamoto-PA) aponta que muitas empresas utilizam artifícios no registro da carteira de trabalho para não pagar o adicional de periculosidade. “Muitos são contratados como vendedores ou leituristas para fugir da periculosidade, mesmo sendo obrigados a ter moto própria para o serviço. A nossa luta agora será pela fiscalização dessas ‘pegadinhas’”, denuncia Alessandro Félix, diretor da Fenamoto Nacional.

De acordo com o representante, dos cerca de 3 mil estabelecimentos comerciais em Belém, menos de 10% possuem motociclistas fixos com registro adequado. Félix destaca que empresas de grande porte no setor de logística já cumprem a norma, mas o mercado de freelancers em restaurantes e lanchonetes ainda opera majoritariamente na informalidade ou através de contratações que mascaram a função de motofretista.

Entregadores de aplicativos seguem fora da nova regra

Apesar de enfrentarem os mesmos perigos no trânsito caótico de Belém, os entregadores de aplicativos como iFood e Uber não têm direito ao adicional. A decisão dos tribunais superiores sustenta que esses profissionais são autônomos e não possuem subordinação direta. Para Igor Cardoso, de 45 anos, que trabalha há nove anos com entregas, a situação é precária. “O aplicativo não dá nada para nós. Tudo é do nosso bolso: gasolina, pneu, óleo. Esse adicional seria uma ajuda de custo essencial”, lamenta o entregador.

image Igor Cardoso, 45, entregador autônomo em Belém (Cristino Martins / O Liberal)

A rotina exaustiva é confirmada por Ayrton Barbosa, de 34 anos, que cumpre jornadas de até 12 horas para atingir uma meta semanal de R$ 1 mil. “A gente é muito discriminado no trânsito. A cada ano que passa, fica pior para o autônomo, porque a demanda de motoristas aumenta e os ganhos diminuem”, pontua Ayrton. A categoria aguarda uma regulamentação federal específica para trabalhadores de aplicativos, que deve discutir pontos como equipamentos de proteção e qualificação profissional.

image Ayrton Barbosa, 34, entregador autônomo em Belém (Cristino Martins / O Liberal)

Em nota, o iFood afirmou que investiu R$ 744 milhões em apoio aos entregadores em 2025 e que a portaria se aplica exclusivamente ao regime CLT, não se estendendo aos autônomos. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec) reiterou que a relação entre plataformas e parceiros não caracteriza vínculo de emprego, citando decisões da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

A reportagem procurou o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no Pará, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

adicional de periculosidade

motociclistas

clt

belém

direitos trabalhistas
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Educação brasileira

Censo: 50% de alunos cotistas nas federais concluem graduação

Índice é superior ao registrado entre os não cotistas em universidades

11.04.26 16h05

Caiu

ANP tem 1ª redução do diesel após início da guerra no Oriente Médio

Conflitos internacionais tem pressionado preços de combústíveis e demais produtos

11.04.26 14h25

PRESTAÇÃO DE CONTAS

IR 2026: veja como declarar dependentes e pensão alimentícia

Desconto por dependente é de R$ 2.275,08

11.04.26 12h28

SELF SERVICE EM BELÉM

Self-service enfrenta pressão da inflação e empresários reinventam estratégias para manter clientes

Alta de alimentos básicos impacta custos e leva restaurantes a reduzir margem de lucro, adaptar cardápio e apostar em modelos mais flexíveis

11.04.26 6h30

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

CASO CERPASA

Cerpa e Ambev encerram contrato sob investigação do Ministério Público por dívida bilionária

Empresa paraense é classificada como devedora contumaz pelo TJPA com passivo bilionário e caso chega formalmente ao Cade

04.04.26 17h30

TRIBUTAÇÃO

Imposto de Renda 2026: quando o MEI é obrigado a declarar e como evitar erros

Especialistas destacam a importância de separar contas e manter organização financeira; empreendedores relatam aprendizado na prática 

04.04.26 8h00

Mudança

Veja se novas regras do vale-alimentação são vantajosas para usuários

Decreto reduz tempo de repasse, impõe teto a taxas e amplia rede de uso em Belém

05.04.26 12h00

Economia

Pará está entre 9 Estados com mais Bolsa Família que emprego formal

Dependência está em queda, mas ritmo desacelerou, conforme os números de fevereiro deste ano

04.04.26 13h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda