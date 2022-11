Ministério da Agricultura e Pecuária prorroga campanha de vacinação contra febre aftosa; veja

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) estendeu o prazo para vacinação contra a febre aftosa, que iria encerrar na próxima quarta-feira (30). Agora, a Campanha segue até o dia 17 de dezembro, sendo que a notificação às agências de defesa agropecuária poderá ser realizada até o dia 24 de dezembro.

No Pará, devem ser vacinados nesta segunda etapa animais com idade entre zero e dois anos, em aproximadamente 103 mil propriedades, somando em torno de 10 milhões de bovinos e bubalinos, em 127 municípios do estado, segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará).

"Essa medida (prorrogação) evita que ocorram prejuízos em relação à cobertura vacinal e prioriza o sucesso da última etapa de vacinação do ano”, frisa a diretora de Defesa e Inspeção Animal em exercício, a médica veterinária e fiscal estadual agropecuária Adriele Cardoso.

VEJA MAIS

Quem não notificar a vacinação dentro do prazo estará sujeito à multa, cujo valor pode variar de acordo com a quantidade de animais. A Adepará explica que esta etapa abrange todo o território paraense, com exceção do arquipélago do Marajó e dos municípios de Faro e Terra Santa, na região oeste.

Para adquirir a vacina, o produtor deve procurar estabelecimentos cadastrados pela Agência e deve exigir a nota fiscal, documento que precisa ser apresentado à Adepará. A comunicação da vacina deve ser feita diretamente aos escritórios da Agência presentes nos 144 municípios, ou por meio eletrônico via internet, através do Siapec (www.siapec3.adepara.pa.gov.br).

Atualmente, o Pará tem cadastrado o número de 25.393.591 cabeças de gado e é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como "Estado livre da febre aftosa com vacinação". Esta segunda etapa da Campanha faz parte do planejamento estratégico do Mapa para retirada da vacinação do Pará. Ainda de acordo com a Adepará, o Estado sempre ultrapassa a meta estipulada OIE, que é de 90% de proteção em animais e propriedades, para áreas livres de febre aftosa com vacinação. Os registros das campanhas anteriores mostram que, regularmente, a meta é atingida e que normalmente os índices estão acima de 98%.

O Plano Estratégico do Programa Nacional de Febre Aftosa (PNEFA) objetiva criar e manter condições sustentáveis para garantir o status de país livre de aftosa e ampliar as zonas de status "livre da doença sem vacinação". A expectativa é que o Brasil possa retirar a vacinação contra a febre aftosa de todos os estados brasileiros.