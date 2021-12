Ação Brasil inaugura Espaço Conceito e promove palestra de Guilherme Benchimol

Apontado como uma das principais personalidades mundiais pela Bloomberg, estará nesta quinta-feira, 2, em Belém, o economista Guilherme Benchimol. Pela primeira vez na capital paraense, o fundador e CEO da XP Investimentos vai celebrar, a tarde, a inauguração do Espaço Conceito Ação Brasil, escritório credenciado à XP Investimentos e pioneiro na região Norte e regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em comemoração ao Espaço Conceito Ação Brasil, um jantar de adesão será oferecido no Restô do Porto para 150 investidores, empresários e executivos. No local, será promovido também um Talk Show com Guilherme Benchimol e empresários que contarão seus cases de sucesso e opiniões sobre o cenário atual no mercado financeiro. O evento está programado para as 19h. Na sexta-feira, 3, ainda como parte das atividades de inauguração, a Ação Brasil oferecerá um coquetel para clientes e convidados no novo espaço.

A vinda do presidente de uma das maiores entidades financeiras do Brasil representa a importância estratégica que o Pará tem assumido em caráter nacional e internacional, segundo a Ação Brasil. “Este evento é um momento de reconhecimento ao Pará pelo crescimento que vem demonstrando. É uma oportunidade de conhecimento para os investidores, oferecido pelo Guilherme e por um grupo de empresários”, disse a sócia da Ação Brasil, Marcely Marçal. O escritório credenciado à XP está há 11 anos no mercado e possui 3 mil clientes cadastrados e Selo de Excelência em Assessoria de Investimentos.

Marçal diz que este evento será uma oportunidade para que os clientes conheçam esta personalidade mundial e seus ensinamentos. “Temos orgulho da XP, pois é um banco completo, é um novo patamar. Ainda que muitos estejam ainda no começo da educação financeira, mas ofereceremos uma oportunidade de conhecer nossos serviços como nossos assessores, sem custo”, completou.

Espaço

O novo prédio tem 600 metros quadrados e ficará localizado na travessa Almirante Wandenkolk, na esquina com a rua Antônio Barreto, nº 593, no bairro Umarizal, na capital paraense. Este prédio conta com cinco pavimentos, sendo dois andares para atendimento aos clientes XP e para a sala de operações financeiras. Haverá também um bistrô no terraço e uma filial da cafeteria Lugano, do Rio Grande do Sul, no térreo. O novo espaço da Ação Brasil estará localizado na travessa Almirante Wandenkolk, esquina com a rua Antônio Barreto, nº 593, bairro Umarizal.

Cases

O evento que celebra a inauguração do novo espaço contará com outros profissionais renomados no Estado, como o diretor-superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Rubens Magno; o presidente do Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (Simineral), Anderson Baranov; o sócio-diretor da Ação Brasil, Márcio Baena; diretor da Escola Superior da Amazônia (Esamaz), Reinaldo Gonçalves; diretor da Frigorífico Mercúrio e presidente do Sindicarne Daniel Freire; e Leopoldo Couceiro, diretor da Quadra Engenharia. Ao final, os convidados ainda contarão com um jantar com cardápio assinado por Alberto Serruya.

A Ação Brasil tem o selo Net Promoter Score (NPS) de excelência em atendimento e já acumula mais de 10 prêmios nacionais, sendo o último conferido pela XP em outubro deste ano, em Lisboa, por destaque em assessoria patrimonial e sucessória.

Palestrantes XP

Guilherme Benchimol é carioca, formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ocupa o cargo de presidente do Conselho de Administração da XP, do qual foi fundador. A XP é a maior corretora de valores do País, com 20 anos no mercado, três milhões de clientes e 700 bilhões em custódia.

O Talk Show contará com a palestra de Márcio Baena, sócio-diretor da Ação Brasil. Graduado em Jornalismo, possui cinco certificações do mercado, duas pós-graduações em Mercado de Capitais, sendo uma pela PUC, é professor convidado na pós-graduação em Gestão Empresarial do curso de Administração da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da pós-graduação em Gestão Financeira da Faci Devry. É colunista de finanças da Rádio CBN Amazônia.