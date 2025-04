Abril tem dois feriadões em 2025; veja as datas e próximos prolongados

No calendário de 2025 os brasileiros terão 26 dias de feriados decretados, incluindo nacionais, estaduais e municipais, além de pontos facultativos. Em abril, o destaque é o feriado da Semana Santa que este ano será bem prolongado. Confira o calendário. A lista completa das datas foi divulgada pela Prefeitura de Belém.



Com a comemoração cristã da Páscoa, em 18 de abril, tem o primeiro feriado: Sexta-feira Santa. A data é tradicionalmente é prolongado pelo final de semana, até domingo de Páscoa, que será celebrado no dia 20 de abril este ano. O próximo feriado nacional virá logo depois, em 21 de abril, segunda-feira, quando se comemora o Dia de Tiradentes.

Ainda ao longo do ano, estão previstos outros feriados prolongados que cairão em segundas, quintas ou sextas-feiras, garantindo folgas estendidas para servidores e trabalhadores do setor privado que tenham liberação nessas datas.

Confira os próximos feriadões de 2025:

18 de abril (sexta-feira): Sexta-feira da Paixão (feriado municipal);

21 de abril (segunda-feira): Tiradentes (feriado nacional);

1º de maio (quinta-feira): Dia do Trabalho (feriado nacional);

2 de maio (sexta-feira): Ponto facultativo municipal;

19 de junho (quinta-feira): Corpus Christi (feriado municipal);

20 de junho (sexta-feira): Ponto facultativo municipal;

15 de agosto (sexta-feira): Adesão do Grão-Pará à Independência do Brasil (feriado estadual);

13 de outubro (segunda-feira): Pós-Círio (ponto facultativo municipal);

20 de novembro (quinta-feira): Dia da Consciência Negra (feriado nacional);

21 de novembro (sexta-feira): Ponto facultativo municipal;

8 de dezembro (segunda-feira): Nossa Senhora da Conceição (feriado municipal);

26 de dezembro (sexta-feira): Ponto facultativo municipal.



​Logo depois da folga extendida em abril, no mês seguinte, tem a comemoração do dia 1º de maio. A data do Dia do Trabalhador cai em uma quinta-feira este ano e deve ter a sexta-feira (02) facultada. O mesmo acontece no Corpus Christi, celebrado em 19 de junho (quinta-feira). No segundo semestre, os feriadões serão menos frequentes, mas ainda há oportunidades de folgas prolongadas, como o feriado estadual de 15 de agosto, que cai em uma sexta-feira, e o feriado da Consciência Negra, em 20 de novembro, que será seguido de um ponto facultativo municipal. Além disso, o mês de dezembro terá dois feriados prolongados, com o dia 8 (segunda-feira) e o dia 26 (sexta-feira), permitindo períodos estendidos de descanso para os trabalhadores que puderem aproveitar

Apesar das diversas oportunidades de feriados prolongados, algumas datas comemorativas caem em fins de semana neste ano, como o Dia da Independência (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), Finados (2 de novembro) e Proclamação da República (15 de novembro).