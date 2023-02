Abono PIS/Pasep 2023: veja o calendário de pagamento e quem deve receber

As informações sobre os trabalhadores que têm direito ao abono salarial PIS/Pasep estarão disponíveis para consultas a partir do próximo domingo, dia 5 de fevereiro. Os primeiros depósitos devem começar já no dia 15 deste mês e vão até 28 de dezembro. O Ministério do Trabalho estima que cerca de 23,6 milhões de pessoas sejam beneficiadas.

Quem tem direito ao abono salarial PIS/Pasep?

O benefício é destinado aos trabalhadores que foram cadastrados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) até junho de 2022 ou no eSocial até 5 de dezembro;

ou no até 5 de dezembro; Trabalhadores inscritos no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos;

Trabalhadores com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias no ano-base;

Ter recebido até dois salários-mínimos de remuneração no período trabalhado.

Outras informações podem ser conferidas na carteira de trabalho digital ou na página do governo federal na internet.

Calendário de pagamento

O pagamento para os trabalhadores do setor privado (PIS) será feito de acordo com o mês de nascimento, já servidores públicos são contemplados conforme o último dígito do número de inscrição no Pasep. O valor pode chegar até R$ 1.302, equivalente ao salário mínimo em vigor.

Trabalhadores da iniciativa privada (PIS):

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de fevereiro

Nascidos em março: a partir de 15 de março

Nascidos em abril: a partir de 15 de março

Nascidos em maio: a partir de 17 de abril

Nascidos em junho: a partir de 17 de abril

Nascidos em julho: a partir de 15 de maio

Nascidos em agosto: a partir de 15 de maio

Nascidos em setembro: a partir de 15 de junho

Nascidos em outubro: a partir de 15 de junho

Nascidos em novembro: a partir de 17 de julho

Nascidos em dezembro: a partir de 17 de julho

Servidores públicos (Pasep):

Nº de inscrição de final 0: a partir de 15 de fevereiro

Nº de inscrição de final 1: a partir de 15 de março

Nº de inscrição de final 2: a partir de 17 de abril

Nº de inscrição de final 3: a partir de 17 de abril

Nº de inscrição de final 4: a partir de 15 de maio

Nº de inscrição de final 5: a partir de 15 de maio

Nº de inscrição de final 6: a partir de 15 de junho

Nº de inscrição de final 7: a partir de 15 de junho

Nº de inscrição de final 8: a partir de 17 de julho

Nº de inscrição de final 9: a partir de 17 de julho

Como sacar o PIS/Pasep?

Os valores disponibilizados pelo benefício são transferidos para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) e liberados para saque por meio das contas vinculadas de titularidade dos participantes do Fundo do PIS/Pasep.

Se o trabalhador estiver com a documentação regular e tiver direito ao saque, ele pode indicar a conta de preferência no aplicativo do FGTS. O valor cairá direto na conta bancária indicada, em até cinco dias úteis.

O saque também pode ser feito por meio de um Cartão Social em unidades lotéricas e terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)